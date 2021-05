Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά, μπογιές και ζημιές στον “Ευκλείδη”

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη.

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, στο σχολικό συγκρότημα «Ευκλείδης», στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες παραβίασαν την είσοδο του κτιρίου και πέταξαν μπογιές, ενώ αναποδογύρισαν θρανία και προκάλεσαν μικρής έκτασης φωτιά στον διάδρομο του 8ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, την οποία κλήθηκε να σβήσει η Πυροσβεστική.

Από τις Αρχές διεξάγεται έρευνα για το συμβάν.

