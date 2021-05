Κοινωνία

Πατέρας 11χρονης: ο δάσκαλος έστελνε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος - Ήθελε να της κάνει ιδιαίτερα

Σοκ απο όσα έγραφε ο δάσκαλος στα μηνύματα, που ήταν 45 σελίδες σε 4 ημέρες!. Πόσες άλλες περιπτώσεις παρενόχλησης μαθητριών είναι γνωστές στο δημοτικό σχολείο της.

«Με το που υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά, επικαλέστηκα ότι η μικρή είχε δέκατα, πήρα τηλέφωνο το διευθυντή και δεν την έστελνα στο σχολείο. Ο δάσκαλος της έστελνε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πατέρας της 11χρονης, που αποκάλυψε την συμπεριφορά του δασκάλου που έστελνε σεξουαλικά μαθήματα σε μαθήτριες δημοτικού.

Όπως είπε ο πατέρας του κοριτσιού, «Η κόρη μου δεν έστειλε ποτέ πρώτη μήνυμα και όπως της είχα πει, κάθε φορά που της έστελνε μήνυμα μου το έστελνε. Καταλαβαίνετε ότι πάθαινα “απανωτά εγκεφαλικά”». Νωρίτερα είχε αποκαλύψει στον ΑΝΤ1 ότι ο δάσκαλος είχε στείλει στο κορίτσι 45 σελίδες με μηνύματα μέσα σε 4 ημέρες.

«Όταν της λέει “θέλω να γίνω το αγόρι σου” και “θέλω να σου σηκώσω την μάσκα να σου φιλήσω τα χειλάκια”, δεν θα προχώραγε; Ποιος ξέρει τι παραπάνω θα έκανε», συμπλήρωσε εκφράζοντας την αγωνία του ο πατέρας της μικρής, φοβούμενος ότι θα μπορούσαν σύντομα να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, δεδομένου ότι «της είπε την Κυριακή ότι “την Τρίτη, αντί να κάνεις γυμναστική, θα έρθεις να σου κάνω ιδιαίτερα στην τάξη”».

Όπως αποκάλυψε, «στην αρχή τα μηνύματα ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο: “είσαι πολύ καλή” και “πώς πας στα μαθήματα;” και μετά πήγαμε στο “είσαι όμορφη” κτλ. Το μυαλό του ήταν 24 ώρες το 24ώρο στην μικρή μου, Της έστελνε μηνύματα και την ώρα που εκείνος έκανε μάθημα στο σχολείο και η μικρή ήταν στο σπίτι».

Προσέθεσε ότι ο δάσκαλος «την Πέμπτη της είπε «δεν πιστεύω να έχεις τα μηνύματα, να τα σβήνεις, έτσι;» και η μικρή του είπε «βεβαίως, κύριε, τώρα που μου το είπατε, θα τα σβήσω», αλλά δεν τα έσβησε ποτέ»,

«Αυτό το έκανε σε άλλα δύο κοριτσάκια, αλλά αφού βρήκε έδαφος στην μικρή μου, συνέχισε με την μικρή μου», είπε ο πατέρας, ο οποίος κατέληξε αναφέροντας ότι «η κόρη μου είναι μια χαρά, ένιωσε ότι έκανε κάτι πολύ καλό. Στεναχωριέμαι ότι έχασε ένα μέρος της αθωότητας της, αλλά κατάλαβε ότι δεν είναι όλα ρόδινα. Η κόρη μου είναι μια χαρά, εγώ είμαι χειρότερα από την κόρη μου, πρέπει να σας πω».

