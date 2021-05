Υγεία - Περιβάλλον

Πύργος : 34χρονη εμβολιάστηκε με AstraZeneca κι έπαθε εγκεφαλικό

Μάχη δίνει η γυναίκα από τον Πύργο για να κρατηθεί στη ζωή της. Πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας της μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca.

Αιμορραγικό επεισόδιο υπέστη 34χρονη από τον Πύργο Ηλείας, λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca.

Η γυναίκα ένιωσε αρχικά αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου εισήλθε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης της υγείας της, ενώ άρχισαν ταυτόχρονα οι διαδικασίες διακομιδής της στην Αθήνα.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν η περίπτωσή της οφείλεται στο εμβόλιο, αφού η συνήθης παρενέργεια είναι θρόμβωση κι η 34χρονη έχει υποστεί αιμορραγία.

Έχει αναλάβει ο ΕΟΦ τη διερεύνηση του θέματος και σύντομα θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: patrisnews.gr

