Κορονοϊός - Φάουτσι: Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν έρευνα στην Ουχάν

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του Αμερικανού επιδημιολόγου για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Άντονι Φάουτσι ότι το Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ χρηματοδότησε με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι κορονοϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

Τα 600.000 δολάρια της δωρεάς της ΝIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) δηλαδή της αμερικανικής κρατικής οντότητας που διερευνά και καθορίζει μέτρα για τις μολυσματικές ασθένειες, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Φάουτσι, διοχετεύθηκαν σε ένα γκρουπ ονόματι EcoHealth Alliance, το οποίο με τη σειρά του πλήρωσε το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν για μια «ήπια συνεργασία με πολύ αξιοσέβαστους Κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι είναι παγκόσμιες αυθεντίες στον κορονοϊό» προκειμένου να εξεταστεί το ρίσκο μετάδοσης του κορονοϊού των νυχτερίδων στον άνθρωπο.

Ο ίδιος αρνήθηκε εμφατικά πως ο σκοπός της έρευνας ήταν ο χειρισμός του κορονοϊού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τόνισε επίσης πως το ενδιαφέρον των Αμερικανών για το θέμα, ξεκίνησε όταν ξέσπασε η επιδημία SARS πριν από δύο σχεδόν δεκαετίες.

«Τρομάξαμε πολύ με τον SARS-CoV-1, το 2002-2003, όπου αυτός ο συγκεκριμένος ιός μεταδόθηκε αναμφίβολα από νυχτερίδα σε ενδιάμεσο ξενιστή, πυροδοτώντας μια επιδημία και πανδημία που κατέληξε σε 8.000 κρούσματα και κοντά στους 800 θανάτους. Θα ήταν σχεδόν παράλειψη των καθηκόντων μας αν δεν το μελετούσαμε αυτό, και ο μόνος τρόπος για να μελετήσεις αυτά τα πράγματα είναι να πας εκεί που γίνεται η δράση».

Η τοποθέτηση Φάουτσι έρχεται λίγες ημέρες μετά από τη δήλωσή του κατά την οποία ανέφερε: «Δεν είμαι πεπεισμένος ότι η πανδημία της Covid αναπτύχθηκε με φυσικό τρόπο. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε να ερευνούμε τι έγινε στην Κίνα έως ότου βρούμε ακριβώς τι συνέβη».

