Life

“Η Φαμίλια”: τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα σπαρταριστό επεισόδιο που θα «φτιάξει» το βράδυ μας, στον ΑΝΤ1.

«ΟΡΕΣΤΕΙΑ!» τιτλοφορείται το νέο επεισόδιο της σειράς «Η Φαμίλια», που θα δούμε απόψε, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Η υπόθεση

Ο Ορέστης, ξάδελφος της Μαίρης και γνωστός οικολόγος και ακτιβιστής, με δράση σε κάθε γωνιά του πλανήτη, έρχεται στην Ελλάδα και φιλοξενείται από τη Μαίρη και τον Γιάννη, αφού δεν τα πάει καλά με τους επιχειρηματίες γονείς του, τους οποίους έχει καταγγείλει για συμβολή στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Κι ενώ αρχικά στο σπίτι τα πράγματα κυλούν ομαλά, ο Ορέστης αναλαμβάνει να «στρώσει» όλη τη φαμίλια και να την μυήσει σε οικολογικές συνήθειες και ακτιβιστικές δράσεις. Η κατάσταση θα ζορίσει αρκετά, τόσο που όλοι θα προσπαθήσουν ώστε να τα βρει ο Ορέστης με τους δικούς του! Θα τα καταφέρουν ή πριν απ’ αυτό θα καταφέρει ο Ορέστης να τους κάνει πιο ευαισθητοποιημένους και τελικά καλύτερους ανθρώπους;





Στον ρόλο του Ορέστη ο Πάνος Νάτσης

Στον ρόλο της Άλκηστης (μητέρα του Ορέστη) η Ντίνα Αβαγιανού

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Νέες πληρωμές σε επιχειρήσεις - Παράταση μέτρων για λίγους

Πατέρας 11χρονης: ο δάσκαλος έστελνε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος - Ήθελε να της κάνει ιδιαίτερα

Η Τάνια Μπρεάζου από το “YFSF” στο “The 2Night Show” (βίντεο)

Gallery