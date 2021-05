Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες πληρωμές γίνονται τις επόμενες ώρες από το Υπ. Οικονομικών

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι «εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σε αντιδιαστολή με την περσινή χρονιά που τρέχαμε το καλοκαίρι να πούμε στους λογιστές να κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις για την προκαταβολή φόρου, φέτος έχουν ήδη νομοθετηθεί η μείωση της προκαταβολής φόρου και η πρόβλεψη για τα τεκμήρια και θα είναι αυτοματοποιημένα στην συμπλήρωση της δήλωσης», ενώ σημείωσε σε ότι αφορά τις απαλλαγές για κρατικές αποζημιώσεις λόγω του lockdown και τον συν-υπολογισμό τους στις δηλώσεις πως «όποιες διευκρινίσεις για τις φορολογικές δηλώσεις έχουν δοθεί ήδη από τις 20 Απριλίου».

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχουν ήδη εκδοθεί οι εγκύκλιοι για τις φοροαπαλλαγές ιδιοκτητών ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια λόγω του lockdown και της πανδημίας και για ότι αφορά την υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών (σημ: συλλογή αποδείξεων) από τους πολίτες.

Οι πληρωμές και οι αιτήσεις

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «την Παρασκευή θα πληρωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από την ΑΑΔΕ, για τα μηδενικά ενοίκια του Απριλίου. Πρόθεση μας είναι πολύ στοχευμένα να επεκτείνουμε το μέτρο τον Ιούνιο. Θα δούμε πως λειτούργησε η αγορά τον Μάιο και θα λάβουμε τις αποφάσεις»

Σε ότι αφορά την ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Απρίλιο, ο Υπ. Οικονομιών είπε ότι «46.096 πολίτες έλαβαν ήδη συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν υποβληθεί συνολικά περίπου 75000 αιτήσεις και αύριο προγραμματίζεται ακόμη μια καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού (σημ: το ποσό ανέρχεται από 1.000 έως 4.000 ευρώ κατά περίπτωση)».

Εν τω μεταξύ, «αύριο ή την Δευτέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, προκειμένου να καλυφθεί τμήμα των πάγιων δαπανών τους. Το διαθέσιμο ποσό είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη φάση υπολογίζεται έως τις 17 Ιουνίου, οπότε θα πρέπει να έχει γίνει η φορολογική δήλωση αυτών των πολιτών, ώστε από τον Ιούλιο να γίνουν οι συμψηφισμοί με φετινές φορολογικές υποχρεώσεις τους», είπε ο κ. Σταϊκούρας.





Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας 11χρονης: ο δάσκαλος έστελνε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος - Ήθελε να της κάνει ιδιαίτερα

Η Τάνια Μπρεάζου από το “YFSF” στο “The 2Night Show” (βίντεο)

Κορονοϊός - Φάουτσι: Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν έρευνα στην Ουχάν