Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η “Αγία… απιστία” και η παραπλάνηση (βίντεο)

Σε ποιους κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” για την σημερινή ημέρα.

«Η Αφροδίτη στους Διδύμους και η όψη με τον Ποσειδώνα ενισχύουν και ευνοούν τις απιστίες ή τις υπερβολές τόσο σε ότι αφορά τα οικονομικά ή στην διασκέδαση μας, καθώς η ημέρα είναι λίγο παραπλανητική», είπε η Λίτσα Πατέρα, επισημαίνοντας την προσοχή σε όλους για σήμερα και τις επόμενες ημέρες, καθώς «όλα είναι μπερδεμένα».

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» ανέφερε ότι «μια σχέση ή κάτι πολύ σημαντικό που αρχίζει τώρα μπορεί να μην έχει συνέχεια και να πληγωθείτε», θέλοντας να καταστήσει σαφή την εικόνα της ημέρας, που βρίσκεται υπό την επίδραση της χθεσινής έκλειψης σελήνης, οι επιπτώσεις της οποίας, όπως έχει εξηγήσει, διαρκούν για 14 ημέρες μετά από την νύχτα της έκλειψης.

«Όσα γίνονται σήμερα μπορεί να επαναληφθούν το επόμενο Σάββατο, το επόμενο τριήμερο», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, μιλώντας με την Φαίη Σκορδά στο «Πρωινό».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα τόνισε σε όλα τα ζώδια ότι «θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σήμερα για να μην χάσουν κάτι σήμερα, που θα μπορούσε να είναι και λεφτά»

«Ας μην μιλήσουμε για τον Ερμή που σε λίγο γίνεται ανάδρομος, αλλά ας πούμε για την παγίδα στην οποία μπορεί να πέσει κάθε ζώδιο, περιγράφοντας πως πέρασε την ημέρα τους, είπε η αστρολόγος, πριν αρχίσει να λέει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

