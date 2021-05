Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Ενδείξεις για εμπλοκή πρώην υπουργού στην απάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στην πρόταση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών εισήχθη για τα περαιτέρω πρόταση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Αγγελικής Κουρινιώτη για την πολύκροτη υπόθεση του ψευτογιατρού.

Η υπόθεση του ανθρώπου με τα χίλια πρόσωπα, η δράση του οποίου έχει σοκάρει το πανελλήνιο, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προδικασίας ενώ η 301σέλιδη Εισαγγελική Εισήγηση είναι αποκαλυπτική των μεθοδεύσεων που μετήλθε για να εξαπατήσει ανυποψίαστους ασθενείς πολίτες σ’ όλη τη χώρα.

Μεταξύ των θυμάτων του συγκαταλέγεται, όπως έγραψε η «Δημοκρατική» κι ένας 47χρονος Ροδίτης με καταγωγή από τον Αρχάγγελο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον γνωστό ποινικολόγο κ. Αλέξη Κούγια.

Όπως αποκαλύπτει η «Δημοκρατική», η Εισαγγελέας στην εισήγησή της εκτιμά ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που στηρίζουν κατηγορία εναντίον του ψευτογιατρού και 16 ακόμη κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργού, για τα αδικήματα κατά περίπτωση της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού, της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, βασικής και ιδιαίτερα διακεκριμένης, κατ’ επάγγελμα, με σκοπό να προκληθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών από ανήλικο, κατ’ εξακολούθηση, της απάτης, τετελεσμένης, και σε απόπειρα, της αντιποίησης ιατρικού λειτουργήματος, της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση, με τις μορφές της κατάρτισης πλαστού εγγράφου και της χρήσης πλαστού εγγράφου, της παράβασης των άρθρων 1 παρ. 1 i, iα, 7 παρ. 1, 8 α’ Ν 2168/1993, της παράβασης του άρθρου 59 εδ. α’ Ν 3028/2002 και της συνέργειας σε απάτη με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης, και κατά ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, και σε απόπειρα που φέρεται ότι τελέστηκαν στον Ν. Αττικής και σε άλλους τόπους, κατά το διάστημα των ετών 2007-2020.

Προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο να αποφανθεί, για την παραπομπή τους στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Στο τμήμα της Εισαγγελικής προτάσεως που αφορά στο θύμα από τον Αρχάγγελο της Ρόδου αναφέρεται ότι ο ψευτογιατρός, ο 6ος κατηγορούμενος, ο 7ος κατηγορούμενος, ο 8ος κατηγορούμενος, ο 9ος κατηγορούμενος και ο 10ος κατηγορούμενος, στην Αθήνα, την 11.10.2018, έχοντας πείσει, ο 1ος κατηγορούμενος ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη εξαιτίας ατυχήματος (πτώση με αλεξίπτωτο), που έλαβε χώρα στη Ρόδο το 2014, και αντιμετώπιζε έκτοτε σοβαρό κινητικό πρόβλημα, με ποσοστό αναπηρίας 82%, να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στην Κεντρική Κλινική Αθηνών προς πλήρη αποκατάσταση του κινητικού του προβλήματος, όπως ρητά ο 1ος κατηγορούμενος τον διαβεβαίωσε, καθώς παρουσιάστηκε στον ασθενή ως δήθεν ιατρός, χειρουργός ορθοπεδικός, ιδιαίτερα διακεκριμένος, προέβησαν, οι 1ος, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος και 10ος των κατηγορουμένων στην χειρουργική αυτή επέμβαση που περιελάμβανε θωρακοτομή δεξιά, σωματεκτομή Θ12 και τοποθέτηση κλωβού, μετέχοντας σ’ αυτήν ως εξής:

ο 1ος κατηγορούμενος, ως συντονιστής της χειρουργικής επέμβασης, ο 6ος κατηγορούμενος, ως ιατρός χειρουργός, ο 7ος κατηγορούμενος (πρώην Υπουργός), ως ιατρός βοηθός χειρουργός Α’, ο 8ος κατηγορούμενος, ως ιατρός βοηθός χειρουργός Β’, ο 9ος κατηγορούμενος , ως ιατρός βοηθός χειρουργός Γ’, και ο 10ος κατηγορούμενος, ως ιατρός αναισθησιολόγος, με αποτέλεσμα ο εγκαλών να υποστεί εξ αυτής βαριά σωματική βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 310 παρ. 2 ΝΠΚ, καθόσον προκλήθηκε σ’ αυτόν κίνδυνος ζωής, βαριά και μακροχρόνια αρρώστια, σοβαρός ακρωτηριασμός και συνάμα εμποδίστηκε σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα του, συνέπειες που επήλθαν με την αφαίρεση ενός εκ των δεξιών πλευρών του, μη δυνάμενος πλέον μετά το χειρουργείο να κοιμηθεί από τη δεξιά πλευρά του σώματός του, παρουσιάζοντας δυσκολία στην αναπνοή, έχοντας καταστεί ευάλωτος σε αναπνευστικές λοιμώξεις, λαχανιάζοντας ακόμη και με τη βάδιση με πατερίτσες, εμφανίζοντας συνεχείς πόνους στα πλευρά και συχνά μουδιάσματα στο δεξί χέρι, αυξάνοντας το ποσοστό αναπηρίας του σε ποσοστό 85%, αποτέλεσμα που οι ανωτέρω κατηγορούμενοι επιδίωκαν.

Tο θύμα ισχυρίζεται ότι περπατούσε κανονικά, παρότι είχε προβλήματα, ωστόσο μετά τη «θεραπεία» του ψευτογιατρού και τη διακοπή της πραγματικής θεραπείας καθηλώθηκε σε αναπηρικό καροτσάκι, αποδίδοντας τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του στις οδηγίες και τα «γιατροσόφια» του ψευτογιατρού.

Στην κατάθεσή του το «θύμα» αναφέρει ότι το 2018 και αφού είχε κάνει ενδελεχή έρευνα για την εξεύρεση κατάλληλης ιδιωτικής κλινικής για την περαιτέρω αποκατάσταση του έκλεισε ραντεβού με τον ιατρό.

Τον Μάρτιο του ίδιου έτους πήγε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του και τον υποδέχθηκε ο «γιατρός». Τότε ο ψευτογιατρός του συστήθηκε ως διακεκριμένος ορθοπεδικός – χειρουργός διεθνούς φήμης που ανελάμβανε χειρουργεία στο εξωτερικό (Γαλλία και Ελβετία).

Του πρότεινε να κάνει μία επέμβαση στην Κεντρική Κλινική Αθηνών έναντι 100.000 ευρώ (ή με 150.000 στο θεραπευτήριο Υγεία). Του είπε ότι θα υπήρχε πλήρης αποκατάσταση της υγείας του, καθώς θα του αφαιρούσαν τους σπασμένους ράβδους της σπονδυλοδεσίας που είχε υποβληθεί. Στη θέση τους θα έμπαινε ένα μόσχευμα που ένα τμήμα του κατασκευάζεται στις ΗΠΑ και ένα δεύτερο στη Γαλλία, το κόστος του οποίου ανέρχεται στις 54.000 ευρώ.

Όπως κατέθεσε στον ανακριτή το θύμα, ο ψευτογιατρός τον επισκέφτηκε στο σπίτι του στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 2018. «Παρουσία της αδελφής μου και του γιου μου παρέλαβε σε μετρητά το ποσό των 20.000 ευρώ για να ξεκινήσει η διαδικασία. Μου είπε ότι είναι ‘μαύρα’ αυτά τα λεφτά για να γίνει η δουλειά μας και ότι η κλινική δεν θα μάθει τίποτα διότι θα τα πάρουν ‘μαύρα’ οι γιατροί».

Όπως ισχυρίζεται, ο ?ρ. Θάνατος του ζήτησε να δώσει πριν το χειρουργείο 20.000 ευρώ στους θωρακοχειρουργούς ενώ άλλες 20.000 πλήρωσαν η αδελφή και ο γαμπρός του στο λογιστήριο της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών.

Στην κατάθεσή του το θύμα αναφέρει: «Επίσης, μου είπε (ο ψευτογιατρός) ότι όταν εξέλθω από την κλινική θα πρέπει να δώσω άλλες 30.000 ευρώ, διότι στην εγχείρηση θα παρίσταντο δύο νευροχειρουργοί και δύο θωρακοχειρουργοί (ο υπουργός και ένας άλλος ακόμη).

Η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όπως αναφέρει ο 47χρονος, την επομένη μετά το χειρουργείο δέχθηκε την επίσκεψη του ψευτογιατρού.

Του είπε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και ότι κατά τη διάρκειά της παρατήρησε πως «στο κανάλι των νευρώνων του υπήρχε κίνηση στα πόδια, γεγονός που συνεπαγόταν ότι θα περπατήσει ξανά».

Του είπε, όμως, ότι για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ήταν απαραίτητες τέσσερις ενέσεις με βλαστοκύτταρα, παρασκευαζόμενες στη Γαλλία, αξίας 7.000 ευρώ η καθεμιά και οι οποίες δεν καλύπτονται από τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ομάδα των χειρουργών με επικεφαλής τον κατηγορούμενο δεν τοποθέτησε μόσχευμα αξίας 54.000 ευρώ, αλλά έναν κυλινδρικό κλωβό αξίας 900 ευρώ. Οι ενέσεις δεν περιείχαν βλαστοκύτταρα αλλά άγνωστες ουσίες. Το συνολικό ποσό που πλήρωσε ο 47χρονος έφθανε τα 98.000 ευρώ. Ο ψευτογιατρός δεν αρκέστηκε σε αυτά τα χρήματα. Είπε στον Ροδίτη ότι για να μπορέσει να περπατήσει ξανά θα πρέπει να πάρει χάπια από τη Γαλλία αξίας… 15.000 ευρώ! Όταν ο ασθενής του είπε ότι δανείστηκε για την επέμβαση από συγγενείς και γνωστούς του και ότι δεν έχει άλλα χρήματα ο ψευτογιατρός του αντιπρότεινε να του δώσει 10.000 ευρώ για τα χάπια.

Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο 47χρονος «εγώ τον γιατρό τον εμπιστεύθηκα τυφλά διότι με έβαλε μέσα στους γιατρούς, μου παρουσιαζόταν ως σωτήρας και καλός γιατρός, ήξερε όλους τους γιατρούς της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών και άφηνε να εννοηθεί ότι είχε παντού διασυνδέσεις, ακόμα και στο εξωτερικό».

Πηγή:dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους

Silver Alert για την “Δήμητρα” της Λέσβου - Η ιστορία ενός βασανισμένου ανθρώπου

Κορονοϊός - Φάουτσι: Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν έρευνα στην Ουχάν