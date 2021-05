Κοινωνία

Νεκρή 11χρονη στα Χανιά: το βίντεο - ντοκουμέντο και ο πυροσβέστης που συγκλονίζει

Κάμερες έχουν καταγράψει κινήσεις του κοριτσιού. Τι λέει ο πυροσβέστης που την βρήκε. Αιχμές από το “Χαμόγελο του Παιδιού” για την καθυστέρηση στον “γενικό συναγερμό”.

Συγκλονισμένα είναι τα Χανιά και ολόκληρη η Ελλάδα για την 11χρονη Ιωάννα που βρέθηκε νεκρή σε βραχώδη περιοχή.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, το μικρό κορίτσι φαίνεται να περπατάει μόνο του στον δρόμο προς τους Αγίους Αποστόλους και καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 20:00 της Τρίτης και το κορίτσι κρατάει μια τσάντα σουπερμάρκετ.

Το άτυχο κορίτσι βρέθηκε νεκρό, από περιπατητές, σε βραχώδη παραλία στο ύψος της εκκλησίας στους Αγίους Αποστόλους. Όπως ανέφερε ο Υποδιευθυντής Α’ Πυροσβεστικού Στόλου Χανίων, Επιπυραγός Κωνσταντίνος Μπόμπορης, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 15:24 από την αστυνομία για την εξαφάνιση του ανήλικου κοριτσιού και άμεσα σύστησε ομάδα η οποία ξεκίνησε τις έρευνες.

Ωστόσο λίγο αργότερα και ενώ σάρωναν συγκεκριμένη περιοχή ειδοποιήθηκαν πως το κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό από πολίτες. «Είμαι και εγώ πατέρας, έχω μία κόρη. Είναι 15 χρονών και φανταστείτε την ώρα που είδα και εγώ το γεγονός πως ένιωσα σαν πατέρας», δήλωσε συγκλονισμένος στο Creta24, o κ. Μπόμπορης.

Η 11χρονη έφυγε από το σπίτι της στις 20.00 το βράδυ της Τρίτης (25-05-2021), ωστόσο όταν άργησε να επιστρέψει η μητέρα της ανησύχησε και άρχισε να την αναζητά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" η εξαφάνιση της 11χρονης δηλώθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση από την αστυνομία στις 12.00 το μεσημέρι και άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία ενεργοποίησης της Ομάδας Θανάσης Μακρής για την αναζήτηση του παιδιού στην περιοχή. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός, παρά το γεγονός ότι κατατέθηκε αίτημα προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Amber Alert , από αρμόδιους της ΕΛ.ΑΣ. προτάθηκε να περιοριστούν στη δημοσιότητα, καθώς ήταν σε εξέλιξη έρευνες και δεν κρίθηκε απαραίτητη η ενεργοποίηση.

Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η 11χρονη Ιωάννα βρέθηκε νεκρή. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι στη διάθεση όλων για να στηρίξει τους δικούς της ανθρώπους.https://t.co/fAti2FTXmU — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) May 26, 2021

Κατόπιν παρέμβασης του «Χαμόγελου του παιδιού» υπήρξε επικοινωνία του Τμήματος Αναζητήσεων με τον Εισαγγελέα Χανίων και συνάντηση του Εισαγγελέα με τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων. Η συνάντηση διήρκησε πολύ και στις 16:00 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε την προφορική έγκριση για την ενεργοποίηση του Amber Alert.

Στην έρευνα επιχείρησαν δεκαπέντε διασώστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Άπτερα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και άνδρες του Λιμενικού με περιπολικά. Μάλιστα, είχε σηκωθεί και drone της πυροσβεστικής για την ανεύρεση του μικρού κοριτσιού.

Οι Aρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη, ενώ πρόκειται να διερευνηθούν και οι συνθήκες διαβίωσης του κοριτσιού στο οικογενειακό του περιβάλλον.

