AstraZeneca - Θρόμβωση σε 44χρονη: “περιμένουμε επιβεβαίωση ότι είναι κλινικά νεκρή”

Συγκλονίζει ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, που εμβολιάστηκε με δόση από το ίδιο φιαλίδιο με εκείνη. Τι λέει ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ.

Δραματικές στιγμές ζει η οικογένεια της 44χρονης Γλυκερίας που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, μετά από επεισόδιο θρόμβωσης που υπέστη λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Η γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής της χορήγησης των φαρμάκων υποστήριξης που λάμβανε προκειμένου να διαπιστωθεί και επίσημα η βλάβη και να παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta24, o διοικητής του ΠΑΓΝΗ κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης οι γιατροί περιμένουν να φύγουν εντελώς τα φάρμακα από τον οργανισμό της.

«Περιμένουμε την επιβεβαίωση ότι είναι κλινικά νεκρή για να διακόψουμε τις λειτουργίες λόγω του ότι τώρα είναι διασωληνωμένη», είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης, σύζυγος της 44χρονης γυναίκας,

«Μαζί πήγαμε και κάναμε το εμβόλιο, από το ίδιο φιαλίδιο» περιέγραψε ο σύζυγος της 44χρονης τονίζοντας πως τόσο εκείνος, όσο κι αυτή ήταν υπέρμαχοι του εμβολιασμού.

«Μόλις άνοιξε η πλατφόρμα, χωρίς δεύτερη σκέψη, κάναμε το εμβόλιο», είπε. Ο ίδιος, δεν είχε κανένα σύμπτωμα έπειτα από την χορήγηση της δόσης εντούτοις η γυναίκα του μια εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό, ένιωσε πως δεν είναι καλά έχοντας, όπως περιγράφει ο κ. Κρυοβρυσανάκης, απίστευτο πόνο στο κεφάλι και θόλωση της όρασης.

Η 44χρονη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συζύγου της, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Ο άτυχος σύζυγός δήλωσε πως αποδέχεται πως μιλάμε για κάτι πολύ σπάνιο λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μας έτυχε, ήμασταν στους ανθρώπους που επιβεβαιώνουμε το νούμερα» εύλογα όμως, δεν μπορεί να νιώθει πως η γυναίκα του αποτελεί απλώς ένα νούμερο στατιστικής, ανάμεσα στα απειροελάχιστα περιστατικά.

Πηγή: creta24.gr





