Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν 10000 ευρώ μέσω εφαρμογής κινητού!

"Φτερά" έκαναν 10.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό 40χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα επιτήδειων, όταν αποπειράθηκε να πουλήσει ένα κινητό τηλέφωνο μέσω αγγελίας στο Διαδίκτυο.

Προσποιούμενοι τους αγοραστές, οι δράστες -σύμφωνα με την Αστυνομία- κατάφεραν να αποσπάσουν από τον παθόντα τραπεζικά στοιχεία, προχωρώντας στη συνέχεια μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε μεταφορές χρημάτων.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στη Θεσσαλονίκη και αφού ο 40χρονος απευθύνθηκε στην αστυνομία ξεκίνησε έρευνα. Μέχρι στιγμής ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μίας 29χρονης, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί της.

