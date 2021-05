Πολιτική

Μπογδάνος στο “Πρωινό”: η Eurovision γίνεται διαγωνισμός διαφορετικότητας

Τι λέει για την “μάχη” ανάμεσα σε τραγουδιστές και σε όσους λένε “Γειά σας, έχω πέος και μούσι”. Τι αναφέρει για την σύζυγο του και την φαρμακευτική κάνναβη.

«Έχει πάρα πολλή δουλειά είμαστε διαρκώς στους δρόμους από όταν ανοίξαμε (σημ: εννοεί μετά την άρση του lockdown). Υπάρχουν στιγμές που μου λείπει η τηλεόραση, αλλά μετά σκέφτομαι πόσο μεγάλη τιμή είναι να με έχουν ψηφίσει 25000 συμπολίτες μου», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο δημοσιογράφος και βουλευτής αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην σύζυγο του και είπε ότι θα ήθελε πολύ να γίνει πατέρας εκείνος και μητέρα η σύζυγος του, λέγοντας με χιούμορ ότι «καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες γι΄ αυτό».

Αναφερόμενος στον πρόσφατο διαγωνισμό της Eurovision, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είπε «Μου φαίνεται ότι δεν είναι πλέον σαφές για την Eurovision αν είναι διαγωνισμός τραγουδιού ή διαφορετικότητας».

Είπε χαρακτηριστικά «μου άρεσε το τραγούδι της Μάλτας, αλλά με ενοχλεί το γεγονός ότι προβάλλει περισσότερο το γεγονός ότι έχει 80 κιλά παραπάνω και το προβάλλει. Φοβάμαι κιόλας ότι η Eurovision έχει αρχίσει να γίνεται ένα σόου, στο οποίο στο τέλος η «πραγματική μάχη», θα είναι μεταξύ εκείνων που έχουν «κατέβει» για να τραγουδήσουν και εκείνων που έχουν «κατέβει» για να δειχτούν, ως κάτι το διαφορετικό. “Γειά σας, έχω πέος και μούσι”. ΟΚ, φίλε…μπράβο».

Ακόμη τάχθηκε όπως είπε «φουλ υπέρ» του νόμου για την φαρμακευτική κάνναβη, που προσφάτως πέρασε από την Βουλή.

