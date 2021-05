Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: Το πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων

Αναλυτικά το πρόγραμμα. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, η ώρα προσέλευσης και η προθεσμία για πρακτική εξέταση για ΤΕΦΑΑ.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση της Υπουργού, Νίκης Κεραμέως, καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους όπως και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

μέχρι τις 16:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16:30 μ.μ. και

μέχρι τις 12:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Β) Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2021-22 ορίζουμε το διάστημα από την Πέμπτη 24-6-2021 μέχρι και την Τετάρτη 7-7-2021.

