Δάκης στο “Πρωινό”: θαυμάστρια με άκουγε και είχε απανωτούς οργασμούς! (βίντεο)

Τι λέει για την καριέρα του, τα σχόλια για το “Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι”, το πραγματικό όνομα του, τα social media και την μάχη με τον καρκίνο.

«Είμαι 57 χρόνια στο τραγούδι, μισό αιώνα και 7 χρόνια κρατάω μικρόφωνο. Χωρίς αυτό δεν ζω», είπε στο «Πρωινό» ο Δάκης, αποκαλύπτοντας και την ηλικία του, «είμαι 77 και καμαρώνω για αυτό που είμαι».

Για την «μάχη» του με τον καρκίνο, είπε «δεν φοβήθηκα, μου είχαν δώσει 6 μήνες ζωής, έχουν περάσει 3 χρόνια».

Δήλωσε πικραμένος για αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για το τραγούδι του «Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι», επειδή ήταν «ελαφρύ», απαντώντας στους επικριτές του πως «είναι σαν να κρίνεις τον μεγάλο Χατζηδάκι από το “νιάου, βρε γατούλα”».

«Εκανα τραγούδι, αλλά μου είπαν ότι δεν θα βγει από δισκογραφική εταιρεία, επειδή δεν έχω social media και followers, ούτε Instagram ούτε Twitter», είπε ο Δάκης, ενώ αναφορικά με το όνομα του αποκάλυψε «το όνομα μου είναι Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Όταν πήγα στον Μίνω Μάτσα, τον παλιό, για να βγάλω δίσκο, μου είπε “αν τραγουδούσες ρεμπέτικο, θα ήταν εντάξει, αλλά τώρα… άσε το Δάκης” και έτσι έμεινε το Δάκης».

Στην ερώτηση για τα περίεργα πράγματα που του έχουν συμβεί στην καριέρα καιτις εμφανίσεις του, είπε ότι «υπήρχε θαυμάστρια που όταν με άκουγε να τραγουδάω, πάθαινε κάτι, πάθαινε (ενν: οργασμούς)… απανωτούς. Με οποιοδήποτε τραγούδι, όχι με κάποιο συγκεκριμένο».

