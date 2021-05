Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Το νέο έντυπο Ε1 και οι νέοι κωδικοί - Όλες οι αλλαγές

Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το νέο έντυπο Ε1, οι νέοι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι. Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Εκδόθηκε η απόφαση για το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης με αλλαγές στους κωδικούς που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, ενώ θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Το έντυπο Ε1 περιλαμβάνει νέους κωδικούς που αφορούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τις ανακαινίσεις ακινήτων, τη φορολόγηση των αθλητών, τους συνταξιούχους του εξωτερικού, την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναλυτικότερα οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι οι ακόλουθες:

- Κωδ. 023: Συμπληρώνεται από όσους εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

- Νέος Κωδ. 041 Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

- Νέοι κωδικοί 359-397: Αφορά τα εισοδήματα των αθλητών και προπονητών που αποκτήθηκαν από την 1η/1/2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Έλληνες όσο και ξένους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, γι' αυτό και θα προστεθούν καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 4Α στον οποίο και δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

- Νέοι κωδικοί 437-438: Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.

- Νέος κωδικός 423-424: Αφορά μετοχές - stock options. Το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων

- Νέος κωδικός 625-627: Δηλώνονται τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων. Την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος που ορίσει ότι στην περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

- Νέος κωδικός 627-628: Δηλώνονται οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων. Σύμφωνα με το νόμο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ' έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

- Νέος κωδικός 629-630: Αφορά τις δωρεές που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα βάσει νομοθετικής διάταξης που έχει ψηφιστεί από το 2009. Κατά την περίοδο Διαχείρισης του Κέντρου Πολιτισμού και μετά την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού στο Ελληνικό Δημόσιο, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην ΕΒΕ ή στην ΕΛΣ ή στον Οργανισμό από φορολογούμενους λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε οποιοδήποτε από τους φορείς αυτούς θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους.

- Νέος κωδικός 631-631: Αφορά τις κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή "Ελλάδα 2021" και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους.

