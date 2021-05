Πολιτική

Η Σλοβακία αποσύρεται από τουρκική άσκηση - Η αντίδραση Δένδια

Η απόφαση της Σλοβακίας για απόσυρσή της από την άσκηση και η ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, από τη Λισαβόνα.

Την απόφαση της Σλοβακίας να αποσύρει την συμμετοχή της από την τουρκική στρατιωτική άσκηση Anadolu Ankasi 2021, λόγω της συμμετοχής των κατεχομένων, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακιας Ivan Korcok στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δυο υπουργοί είχαν σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich) που διεξάγεται στη Λισαβόνα.

Ο Σλοβάκος Υπουργός ενημέρωσε ότι η Σλοβακία απέσυρε την συμμετοχή της από την τουρκική στρατιωτική άσκηση Anadolu Ankasi 2021, η οποία διεξάγεται μεταξύ 24/5-4/6, λόγω της συμμετοχής των κατεχομένων, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας του προς το διεθνές δίκαιο και την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίηση του και ευχαρίστησε τον Σλοβάκο ομόλογό του για την ταχεία αντίδραση του. Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί σχετικά διαβήματα, σε συντονισμό με την Κυπριακή πλευρά, προς την Σλοβακία.

«Θα συζητήσουμε σήμερα, μεταξύ άλλων, ποια πρόσθετα μέτρα μπορούν να ληφθούν κατά του καθεστώτος Λουκασένκο μετά την απαράδεκτη πειρατεία στο αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε την πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για μια πράξη πειρατείας η οποία υπερβαίνει τα όρια», αναφέρεται σε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών για το περιεχόμενο της συνάντησης στη Λισαβόνα.

