Τουρκία: Ο μαφιόζος που “καίει” την κυβέρνηση Ερντογάν (εικόνες)

Κοινό όσο και…η Κωνσταντινούπολη παρακολούθησε το τελευταίο βίντεο του μαφιόζου που βάζει στο στόχαστρο τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του.

Πρόκειται για την σαπουνόπερα της φετινής άνοιξης και εκατομμύρια Τούρκοι δεν χάνουν επεισόδιο. Στα βίντεο που προβάλλει διαδικτυακά από τις αρχές Μαΐου, ένας "νονός" κατηγορεί πρωτοκλασάτους πολιτικούς για ανάμειξη στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, σε δολοφονίες και για δεσμούς με τον υπόκοσμο.

Οι κατηγορίες του Σεντάτ Πεκέρ, ενός προσώπου του οργανωμένου εγκλήματος που διαφεύγει και δηλώνει ότι ανήκει στο στρατόπεδο των εθνικιστών, έχουν προκαλέσει ένα τσουνάμι στην πολιτική σκηνή στην Τουρκία, που κατακλύζει την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πλήττει τον υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησής του Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Διαφθορά, πολιτικές δολοφονίες, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και βιασμός, οι κατηγορίες που εξαπολύει ο Πεκέρ έχουν στόχο τον στενό κύκλο του Ερντογάν, στον οποίο περιλαμβάνονται ένας πρώην πρωθυπουργός, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και μέλη των οικογενειών τους.

Η φήμη του αρχιμαφιόζου, γνωστού προηγουμένως ότι βρισκόταν κοντά στην εξουσία και αποτελεί ένα από τα μεγάλα ονόματα του χώρου, εξηγεί τη μεγάλη θεαματικότητα που έχουν τα βίντεό του, το πιο πρόσφατο από τα οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 14 εκατομμύρια θεάσεις.

Ο Πεκέρ έχει καταδικαστεί επανειλημμένως σε υποθέσεις αισχροκέρδειας και σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Εγκατέλειψε την Τουρκία πέρυσι για να γλιτώσει από νέες διώξεις και δηλώνει σήμερα ότι ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στα βίντεό του, εμφανίζεται καθισμένος πίσω από ένα προσεκτικά τακτοποιημένο γραφείο, διηγούμενος πιπεράτα ανέκδοτα και απίστευτα επεισόδια, ανάμεσα σε δυνατά γέλια και εκρήξεις θυμού.

Χωρίς να αναφερθεί ευθέως στον Πεκέρ, ο Ερντογάν έσπασε χθες, Τετάρτη, την σιωπή που τηρούσε από τότε που άρχισαν τα βίντεο υπερασπιζόμενος με σθένος την κυβέρνησή του και τον υπουργό του των Εσωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των κατηγοριών του αρχιμαφιόζου.

"Σε 19 χρόνια έχουμε συντρίψει μία μία τις εγκληματικές οργανώσεις", δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στέκεται "στο πλευρό" του υπουργού του.

"Αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων"

Αν και στερούνται αποδείξεων, οι κατηγορίες αυτές έρχονται την χειρότερη ώρα για τον Ερντογάν η δημοτικότητα του οποίου πλήττεται από την άνοδο του πληθωρισμού και την ιλιγγιώδη πτώση της τουρκικής λίρας.

Ο 49χρονος Πεκέρ έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ 7 βίντεο μέχρι στιγμής, το καθένα από τα οποία διαρκεί περισσότερο από μια ώρα, και σκοπεύει να συνεχίσει να τροφοδοτεί αυτό το σίριαλ που περιμένουν με ανυπομονησία εκατομμύρια θεατές.

Όλα τα βίντεό του, σχολαστικά σκηνοθετημένα, δείχνουν εκδόσεις ή αντικείμενα που αποσκοπούν να στείλουν ένα μήνυμα στους εχθρούς του και μεταξύ αυτών βρίσκεται μια βιογραφία του Μπομπ Ντίλαν που φέρει τον τίτλο του τραγουδιού του "The Wicked Messenger" (ο αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων).

Ο γκάνγκστερ έχει κατηγορήσει τον γιο του πρώην πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ, τον Ερκάμ, για ανάμειξη σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μεχμέτ Αγάρ για εμπλοκή στην δολοφονία ενός πολύ γνωστού δημοσιογράφου ερευνητή το 1993.

Και οι δύο έχουν απορρίψει τις κατηγορίες.

Σοϊλού, "ο γόης"

Ο αρχιμαφιόζος τα βάζει κυρίως με τον Σοϊλού, τον οποίο αποκαλεί με το παρατσούκλι "ο γόης" και ορκίζεται να "καταστρέψει" τον υπουργό Εσωτερικών, τον οποίο κατηγορεί ότι τον πρόδωσε ενώ κάποτε τον προστάτευε.

Ο Σοϊλού απέρριψε τις κατηγορίες που του προσάπτει, μεταξύ των οποίων ότι αύξησε την αστυνομική του προστασία όταν βγήκε από τη φυλακή και τον προειδοποίησε για καταστολή της οργάνωσής του, χαρακτηρίζοντάς τις "ειδεχθή ψέματα" και συνωμοσία κατά της χώρας.

Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε εξάλλου μήνυση κατά του Πεκέρ και σημείωσε ότι ο ίδιος αποτελεί στόχο λόγω του αγώνα του κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Επίσης ερωτηθείς σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε γιατί εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν τα βίντεο του Πεκέρ, ο Σοϊλού αντέτεινε ότι εκατομμύρια βλέπουν επίσης παιδική πορνογραφία.

Στον Ερντογάν, ο οποίος έχει γλιτώσει μέχρι στιγμής, ο Πεκέρ αναφέρεται τρυφερά ως "αδελφέ Ταγίπ" και κατηγορεί τον στενό του κύκλο ότι κρατάει τον πρόεδρο στο σκοτάδι.

Ο γκάνγκστερ δηλώνει εξάλλου ότι αποφάσισε να μεταδώσει αυτά τα βίντεο για να εκδικηθεί έπειτα από επιδρομή της αστυνομίας στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη κατά την οποία αντιμετωπίστηκαν με "ασέβεια" η σύζυγός του και τα παιδιά του.

"Πάντα έλεγα ότι θα έβαζα φωτιά και θα κυλούσα στο αίμα τον κόσμο αν κάποιος πείραζε την κόρη μου. Δείτε με λοιπόν να το κάνω", έλεγε στο πρώτο βίντεο που κυκλοφόρησε.

Παρά το ποινικό του μητρώο, ο Πεκέρ απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του "νονού" και αυτοπροβάλλεται ως ένας απλός επιχειρηματίας.

Αν και η φήμη του προκαλεί αμφιβολίες για την αλήθεια των λεγόμενών του, πολλοί βρίσκουν τις κατηγορίες του αξιόπιστες.

"Μπορεί να υπάρχουν λεπτομέρειες που λείπουν ή λάθη στην αφήγησή του, όμως οι πληροφορίες που περιλαμβάνει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη", δήλωσε σήμερα ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Χανεφί Αβτζί στο δίκτυο Sozcu TV.

Μια ένδειξη της ανησυχίας της τουρκικής κυβέρνησης για τον αντίκτυπο των βίντεο αυτών στην κοινή γνώμη αποτελεί η απομάκρυνση από τα καθήκοντά του δημοσιογράφου του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu την Παρασκευή, αφού αυτός έθεσε ερώτηση σε δύο υπουργούς για τις κατηγορίες που διατυπώνει ο Πεκέρ.

Ο Γκαλίπ Νταλάι, συνεργάτης της Ακαδημίας Ρόμπερτ Μπος στο Βερολίνο, σημείωσε ότι οι κατηγορίες του Πεκέρ μπορεί να κάνουν δύσκολη τη ζωή του Ερντογάν, ο οποίος στηρίζεται σε μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, όπως ο Σοϊλού, για να συγκεντρώσει υποστήριξη μεταξύ των συμμάχων εθνικιστών στο κοινοβούλιο.

Μια απομάκρυνση του Σοϊλού θα μπορούσε να βλάψει την πολιτική βάση του προέδρου, σχολιάζει ο Νταλάι, ενώ η επιλογή να τον αφήσει στη θέση του μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη αδυναμίας.

"Καμία από τις επιλογές που έχει ο Ερντογάν δεν είναι εύκολη", λέει.

