Τσίπρας για εργασιακό: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει την Επιθεώρηση Εργασίας

Την έντονη ανησυχία του για τις προθέσεις της κυβέρνησης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και την υποβάθμιση του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Με αφορμή το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως "δεν είναι μόνο ότι καταργεί το 8ωρο, θεσμοθετεί δεκάωρη εργασία, απελευθερώνει τις υπερωρίες και θεσμοθετεί μάλιστα να είναι απλήρωτες", αλλά ότι "επιχειρεί να παγιώσει μία αντίληψη στην αγορά εργασίας σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων και τον έλεγχο των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων".

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως "η δουλειά που είχε γίνει στο ΣΕΠΕ τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση" απέδειξε ότι η άσκηση ελέγχου για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων "δεν είναι ζήτημα ανεπάρκειας των κρατικών λειτουργών αλλά πολιτικής βούλησης". "Δόθηκε έτσι η δυνατότητα οι εργαζόμενοι να κερδίσουν από τον έλεγχο, από την εφαρμογή δηλαδή των δικαιωμάτων τους" πρόσθεσε.

Υπογραμμίζοντας πως κρίνει εκ του αποτελέσματος, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως "το ΣΕΠΕ τα τελευταία δύο χρόνια δεν βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους στο βαθμό που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια", εκτιμώντας πως πρόκειται για "συνειδητή επιλογή" της κυβέρνησης.

Παράλληλα, επικαλούμενος τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα εργασιακά, επεσήμανε πως οδήγησε στη μείωση της ανεργίας κατά 10%, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον τόνισε πως "μειώσαμε την αδήλωτη εργασία στο 8,9%, που αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα", υπογραμμίζοντας ότι "αυτό το καταφέραμε χάρη σε εσάς, χάρη στο ΣΕΠΕ"

Επιπλέον δεδουλευμένα 51 εκατ. ευρώ από ελέγχους του ΣΕΠΕ

"Για πρώτη φορά δηλώθηκαν 6 εκατ. αδήλωτες ώρες υπερεργασίας μέσα από την ηλεκτρονική προαναγγελία της υπερεργασίας και της υπερωρίας" πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε πως μέσω των εργατικών διαφορών του ΣΕΠΕ καταβλήθηκαν επιπλέον δεδουλευμένα ύψους 51 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους.

Στον αντίποδα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντιπαρέβαλε την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που "από την πρώτη μέρα έδειξε τις προθέσεις της με τις νομοθετικές της παρεμβάσεις για την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης". Πρόσθεσε πως "κυρίως έδειξε τις προθέσεις της και απέναντι στο ΣΕΠΕ μέσα από την κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας και την υποβάθμισή του σε Γενική Διεύθυνση".

Με αφορμή την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως έχει "πολλά ερωτηματικά ως προς το στόχο αυτής της παρέμβασης", καθώς όπως είπε "το ΣΕΠΕ δεν είναι εισπρακτικός μηχανισμός όπως η ΑΑΔΕ, με την οποία συγκρίνεται. Το κρίσιμο είναι να αποφασίσουμε ποια είναι η πολιτική μας βούληση και ποιος ο στόχος του ΣΕΠΕ". Πρόσθεσε πως διατηρεί επιφυλάξεις για τη μετατροπή της σε Ανεξάρτητη Αρχή, καθώς "η χώρα έχει υπερπληθώρα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο σκοπό για τον οποίον δημιουργήθηκαν".



Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι "η μετατροπή του ΣΕΠΕ σε Γενική Γραμματεία με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια που θα εποπτεύεται από δημόσιο φορέα και θα εκπονεί το υπηρεσιακό του έργο"

Επιθεωρητές Εργασίας: Πλήρως αντεργατικό νομοσχέδιο

Στην πλήρη υποβάθμιση έως και διάλυσης να επιθεώρησης Εργασίας οδηγεί το νεοφιλελεύθερης αντίληψης νομοσχέδιο που κατέθεσε για διαβούλευση η κυβέρνησης υπογράμμισε από την πλευρά ο πρόεδρος της ΟΣΥΠΕ Ηλίας Κιούλος αφού όπως επεσήμανε αποκόπτει την Επιθεώρηση Εργασίας από τον φυσικό της φορέα.

Κατηγόρησε τόσο τον υπουργό Εργασίας όσο και τον πρωθυπουργό ότι προχωρούν στην πλήρη υποβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης, μια από τις καλύτερα λειτουργούσες δημόσιες υπηρεσίες γιατί δεν θέλουν να έχουν την πολιτική ευθύνη της επίβλεψης του αποδιαρθρωμένου εργατικού δικαίου. "Αυτό που δίνει δύναμη στην επιθεώρηση εργασίας είναι το εργατικό δίκαιο και η προστασία του. Εάν έχεις ένα διαλυμένο εργατικό δίκαιο δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα” τόνισε.

Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση γιατί όπως είπε θέλουν μια άλλου είδους δημόσια διοίκηση και αναρωτήθηκε "με την ίδια αντίληψη και η αστυνομία δεν κάνει για κάποιους σωστά τη δουλειά της, γιατί να μην γίνει ανεξάρτητη αρχή, να διώξει από πάνω του την πολιτική ευθύνη;”

Αναφορικά με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου τόνισε ότι είναι πλήρης η αντίθεση των εργαζομένων γιατί οδηγεί σε απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι ουσιαστικά καταργείται το 8ωρο, αυξάνει τις υπερωρίες αλλά το σημαντικότερο, όπως είπε, είναι ότι "μετά από πολλές δεκαετίες, προτάσσεται το ατομικό δίκαιο έναντι του συλλογικού. Οι ατομικές συμβάσεις.” και έτσι ότι τα εργασιακά θέματα δεν θα κρίνονται από το το εργατικό δίκαιο αλλά από το αστικό.

Είναι ένα πλήρως αντεργατικό νομοσχέδιο που καταργεί το τεκμήριο της απεργίας. "Ακόμη κι αν καταφέρει να προκηρύξει ένα σωματείο μια απεργία , θα φτάσουμε στο σημείο να κάνει παρέμβαση ο ΟΜΕΔ. Θα λέει ο μεσολαβητής τα δικά "κι έτσι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί.

