Πρόβλεψη για το "Νοσοκομείο του Μέλλοντος" στη φετινή Μπιενάλε

"Το νοσοκομείο, έτσι όπως το γνωρίζουμε, έχει πεθάνει" αναφέρει το αρχιτεκτονικό γραφείο OMA και ο Reinier de Graaf.

Σχολιάζοντας τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία, το αρχιτεκτονικό γραφείο OMA και ο Reinier de Graaf προτείνουν, στη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, ένα «Νοσοκομείο του Μέλλοντος».

«Οι λοιμώδεις ασθένειες αντιμετωπίστηκαν, και κάποιοι πίστεψαν ότι πλέον δεν χρειάζεται να προετοιμαζόμαστε καθόλου για επιδημίες» επισημαίνει η ομάδα σχεδιαστών του περίπτερου. Ωστόσο, στα τέλη του 2019 η κατάσταση άλλαξε άρδην και η ομάδα σχεδιαστών τονίζει ότι «το νοσοκομείο, έτσι όπως το γνωρίζουμε, έχει πεθάνει». Κάνουν την πρόβλεψη ότι «το νοσοκομείο του μέλλοντος θα είναι σε μια συνεχή αλλαγή, μεταβάλλοντας τον χώρο του, ανταποκρινόμενο στο (εκάστοτε) γεγονός». «Αν μπορούν να εκτυπωθούν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή όργανα (του ανθρώπινου σώματος), μήπως μπορεί να εκτυπωθεί σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και το νοσοκομείο; Χρησιμοποιώντας ως υλικό τα απορρίμματά του, μήπως μπορεί αενάως να χτίζει τον εαυτό του;» αναρωτιούνται.

«Το νοσοκομείο του μέλλοντος είναι ένα μέρος στο οποίο δεν θα πας ποτέ. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του, το νοσοκομείο του μέλλοντος θα δρα μακρόθεν, θα φροντίζει ατομικά τον κάθε ασθενή, παρακολουθώντας την υγεία του και χειρουργώντας όποτε αυτό απαιτείται. Το νοσοκομείο του μέλλοντος θα αντικατασταθεί από τη μηχανή, απελευθερώνοντας το προσωπικό του από τα καθήκοντα ρουτίνας και αφήνοντας την ακρίβεια στα χέρια συσκευών ακριβείας. Αν γίνει αυτόματο, μήπως γίνει πιο ανθρώπινο το νοσοκομείο του μέλλοντος;» καταλήγουν.

Κρυμμένο πίσω από έναν «τοίχο» υφασμάτινων πετασμάτων με ροδάκια, το περίπτερο που σχεδίασε το OMA και ο Reinier de Graaf για τη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας είναι μια σειρά από κλίνες νοσοκομείου απέναντι από μια τεράστια κεντρική οθόνη . Σε αυτή προβάλλεται μια ταινία παραγωγής OMA και Reinier de Graaf, την οποία ξεκίνησε το 2019 το ΟΜΑ στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για το μέλλον της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

