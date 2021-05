Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Σασόλι: Η Ευρώπη παρά τις αδυναμίες της είναι το σπίτι μας

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε στο Προεδρικό Μέγαρο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η Ευρώπη παρά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες της είναι το σπίτι μας» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υποδεχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, με την ευκαιρία της επετείου των 40 χρόνων από την προσχώρηση της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η οποία συμπίπτει με την έναρξη του εθνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Η κ. Σακελλαροπούλου υπογράμμισε, ότι «στα πρόσφατα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε, εξαιτίας κυρίως της πανδημίας, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ζήτημα των εμβολιασμών, βρέθηκε μια ισορροπημένη λύση και επικράτησε η αλληλεγγύη». Μάλιστα, χαρακτήρισε εξαιρετική τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεννόηση που έγινε με το Συμβούλιο στο ζήτημα του Ενωσιακού Ψηφιακού Πιστοποιητικού για τον COVID-19.

Αναφερόμενη στην έναρξη του εθνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, επισήμανε πως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι θα δοθεί η δυνατότητα να ακουστεί η κοινωνία των πολιτών στην ολομέλεια. «Είναι ένα εγχείρημα καινοφανές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανοιχτή διαβούλευση των θεσμικών οργάνων με τους πολίτες. Είναι σημαντικό να οραματιστούμε όλοι ποια Ευρώπη θέλουμε, για τη δική μας γενιά, αλλά και για το μέλλον» σημείωσε η κ. Σακελλαροπούλου και υποστήριξε ότι «οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι το κυρίαρχο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να υπερασπιζόμαστε πάντα».

Ωστόσο, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε, ότι υπάρχουν και μια σειρά από θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η οικονομική ανάκαμψη, η κοινωνική συνοχή, η μετανάστευση, που πρέπει να απασχολήσουν τον διάλογο αυτό. Και ιδίως να μετάσχουν νέοι άνθρωποι, αυτοί που δυστυχώς στερήθηκαν ένα χρόνο από τη δημιουργική τους ζωή, λόγω της πανδημίας, να ακουστούν οι φωνές τους, γιατί κυρίως αυτούς αφορά το μέλλον της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσκληση να επισκεφθεί την Αθήνα, με αφορμή την επέτειο των 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδος στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, υποστήριξε ότι «πραγματικά εμπλούτισε η παρουσία της Ελλάδος την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συμφώνησε, επίσης, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι διανύουμε μια περίοδο, κατά την οποία έχουμε την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε και να επανεξετάσουμε πολλά εργαλεία και μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. «Διότι όλοι οι πολίτες, και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, συνειδητοποιούν και γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ασφάλεια. Από τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ή θα εξέλθουμε όλοι νικητές ή δεν θα μπορέσουμε να εξέλθουμε» πρόσθεσε.

Όπως είπε, «γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο τα εργαλεία και τα μέσα στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, όπως το Next Generation και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανάπτυξης, δίνουν και για τις 27 χώρες τη δυνατότητα προκειμένου να ανακάμψουν και να προοδεύσουν. Και τούτο μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τις δεσμεύσεις των κανόνων που υπήρχαν στο παρελθόν, οι οποίες και δημιούργησαν ως συνέπεια πολλές ανισότητες».

Σημείωσε ακόμα, ότι «δυστυχώς, το ελληνικό κράτος και οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά, από πρώτο χέρι, τις συνέπειες αυτών των κανόνων. Όμως, 15 μήνες πριν όλοι μαζί αποφασίσαμε ότι οι κανόνες αυτοί δεν είχαν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Και τους αναστείλαμε. Τώρα λοιπόν είναι η σειρά των εθνικών Κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων να σκεφτούν και να αναλογιστούν πάνω στους νέους κανόνες οι οποίοι και θα πρέπει να υιοθετηθούν. Δεν μπορούμε επουδενί να επιτρέψουμε την επάνοδο των παλιών κανόνων όπως ακριβώς ήταν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ο κορονοϊός μας μαθαίνει και κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας. Θέλουμε μια Δημοκρατία αποτελεσματική και επαρκή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναφορά που κάνατε προηγουμένως μιλώντας για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, το πόσο σημαντικό είναι να στοχαστούμε ακριβώς τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ευρώπη».

Ακολούθως, τόνισε ότι δεν θα κουραστούμε ποτέ να επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι νέοι, η πανεπιστημιακή κοινότητα, ο κόσμος της εργασίας, των επιχειρήσεων. Όλοι μαζί. «Νομίζω αυτή η διαδικασία συνιστά μια πρωτόγνωρη και πρωτοφανή ευκαιρία, γίνεται για πρώτη φορά, και μπορεί να είναι χρήσιμη για να μπορέσουμε να βαδίσουμε προς το μέλλον» πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, επισήμανε, ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και συμφώνησε ότι η συμβολή της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδους σημασίας. «Για έναν επιπλέον λόγο: είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν κατά νου να μας διχάσουν. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, η συμπεριφορά της Λευκορωσίας, η συμπεριφορά και στάση της Ρωσίας, και πολλών άλλων απολυταρχικών κρατών, μας βάζουν σε υποψίες. Κι αυτή είναι η στιγμή για να στοχαστούμε, να αναλογιστούμε πώς θα ενισχύσουμε την ασφάλειά μας. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά κυρία Πρόεδρε. Η ατζέντα πραγματικά είναι πλούσια σε ό,τι αφορά τη θεματολογία της» τόνισε ο κ. Σασόλι.





