Μητσοτάκης στην Bild: Στην Ελλάδα φέτος θα έχουμε διπλάσιους τουρίστες από το 2020

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα στους Γερμανούς να έρθουν στην Ελλάδα. Τι είπε για την πορεία της χώρας και το περιστατικό με την Λευκορωσία.



«Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, στη high season του τουρισμού, αναμένω πως τα πράγματα θα θυμίζουν πολύ ένα φυσιολογικό καλοκαίρι» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γερμανική εφημερίδα Bild και τους δημοσιογράφους Paul Ronzheimer και Λιάνα Σπυροπούλου απευθύνοντας κάλεσμα στους Γερμανούς να επισκεφθούν την Ελλάδα. «Να έρθουν στην Ελλάδα. Μετά από αυτή την πανδημία είμαι σίγουρος πως ο κόσμος θα θέλει να ταξιδέψει, θα θέλει να χαλαρώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Bild, εκτίμησε ότι φέτος θα έχουμε διπλάσιους τουρίστες από το 2020. «Πέρσι υποδεχτήκαμε 25% των τουριστών που ήρθαν στη χώρα μας το 2019. Έναν στους τέσσερις. Φέτος αναμένουμε ότι θα έρθουν περίπου ο ένας στους δύο. Επομένως θα περάσουμε από το 25% στο 50% σε σχέση με το 2019. Πιστεύω πως οι τάσεις είναι ενθαρρυντικές» είπε.

«Η Ελλάδα του 2021 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015 ή του 2010. Είναι μια διαφορετική χώρα. Δεν λειτουργούμε πια σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν “δάσκαλοι” που μας επιβλέπουν. Είμαστε μια κυρίαρχη χώρα. Παραμένουμε σε αυτό που αποκαλείται “παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα”, αλλά αν κοιτάξουμε τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε, είναι αλλαγές που θέλουμε εμείς να κάνουμε γιατί αποφασίσαμε πως είναι για το καλό της χώρα» επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα είναι «ο αγαπημένος μαθητής του δασκάλου».

Ερωτηθείς για την Άγκελα Μέρκελ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Έχω πολύ καλή σχέση με την Καγκελάριο Merkel. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα, είχαμε κάποιες έντονες συζητήσεις. Τρέφω εξαιρετικό σεβασμό για αυτήν ως ευρωπαία ηγέτη. Είναι μια φωνή λογικής. Αλλά η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή Δημοκρατία. Καμία Δημοκρατία δεν εξαρτάται από ένα και μόνο πρόσωπο. Κάποια στιγμή, όλες οι πολιτικές καριέρες φτάνουν στο τέλος τους».

Για την σύλληψη Protasevich ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για «κρατική αεροπειρατεία» και προσθέτει: «Διάβασα πολλές, ενδιαφέρουσες, θεωρίες για κατασκόπους. Καμία από αυτές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν έχουμε απολύτως καμία ένδειξη ότι οποιοσδήποτε πράκτορας της KGB ή άλλοι πράκτορες ήταν στην πτήση. Καμία απολύτως. Μηδενική ένδειξη. Και το διερευνήσαμε ιδιαίτερα λεπτομερώς».

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τον Roman και τη Sofia

«Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τον Roman και τη Sofia» τονίζει ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση. «Θα πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση» συμπληρώνει. «Πιστεύω πως όλοι μας ως ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν την υποχρέωση να προσπαθήσουν να ελευθερωθεί ο Roman και η σύντροφός του, αλλά θα πρέπει ακόμα να διασφαλίσουμε πως και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία θα απελευθερωθούν. Γιατί ο Roman δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν και άλλοι» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

