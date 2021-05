Κόσμος

Λευκορωσία - Ryanair: Η “απειλή για βόμβα” εστάλη μετά την εκτροπή της πτήσης προς το Μινσκ

Η Proton Technologies AG απέφυγε να σχολιάσει τα επιμέρους στοιχεία του μηνύματος

Η πάροχος υπηρεσιών email Proton Technologies AG ανακοίνωσε σήμερα ότι η απειλή για βόμβα που επικαλούνται οι λευκορωσικές αρχές ως λόγο για την εκτροπή της πτήσης της Ryanair που μετέφερε τον αντικαθεστωτικό Λευκορώσο δημοσιογράφο εστάλη μετά την εκτροπή της πορείας του αεροπλάνου.

«Δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία ότι οι λευκορωσικοί ισχυρισμοί είναι αληθείς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ελβετικής εταιρείας. «Θα υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές αρχές στις έρευνές τους κατόπιν νομικού αιτήματος», επισημαίνει η εταιρεία.

Οι αρχές της Λευκορωσίας ισχυρίσθηκαν ότι έδωσαν εντολή στο αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν στον εναέριο χώρος της Λευκορωσίας κατά την πτήση του από την Ελλάδα προς την Λιθουανία, να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, διότι υπήρξε απειλή βόμβας εκ μέρους της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Ο δημοσιογράφος Ρομάν Προτασέβιτς και η φίλη του Σοφία Σαπέγκα που επέβαιναν στην πτήση της Ryanair συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος της Λευκορωσίας αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Χθες, η ερευνητική ομάδα Dossier Center με έδρα το Λονδίνο δημοσίευσε https://dossier.center/bel-hamas ένα email το οποίο εφέρετο ότι περιείχε την «απειλή» της Χαμάς. Το email εστάλη 24 λεπτά αφού οι αρχές της Λευκορωσίας προειδοποίησαν το πλήρωμα του αεροσκάφους ότι υπήρχε απειλή για βόμβα, όπως φαινόταν.

Η ώρα αποστολής του email δημοσιεύθηκε πρώτα από το Daily Beast https://www.thedailybeast.com/bomb-threat-cited-in-belarus-hijacking-came-24-minutes-after?ref=home?ref=home και το περιοδικό Newlines https://newlinesmag.com/reportage/lukashenkos-crazy-stupid-hamas-headfake.

Η Proton Technologies AG απέφυγε να σχολιάσει τα επιμέρους στοιχεία του μηνύματος, αλλά επιβεβαίωσε ότι αυτό εστάλη μετά την εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους.

