Κοινωνία

Πειραιάς: Βρέθηκε ο σκελετός του Γάλλου χορευτή που είχε εξαφανισθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη του Γάλλου χορευτή είχαν χαθεί από τον περασμένο Αύγουστο. Που εντοπίστηκε ο σκελετός του.

Λύθηκε το μυστήριο με τον σκελετό που εντοπίστηκε πριν λίγες εβδομάδες στα ερείπια της πρώην Έπαυλης Μαυρομιχάλη στον Πειραιά, καθώς τα αποτελέσματα του dna έδειξαν πως ανήκει στον αγνοούμενο από τις 21 Αυγούστου 2020 Γάλλο χορευτή Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Ηλία Μπογιόκα δεν εντοπίστηκαν κακώσεις, ενώ εξαιτίας του ότι δεν βρέθηκαν στον σκελετό ιστοί δυστυχώς δεν μπορούν να διεξάχθούν περαιτέρω ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Το μακάβριο θέαμα με τον σκελετό του χορευτή, που αγνοούνταν εδώ και εννέα μήνες είδε πρώτα μια ομάδα παιδιών που έπαιζε την Παρασκευή 7 Μαϊού στον μισογκρεμισμένο χώρο και μέσα σε μια υδατοδεξαμενή. Τα παιδιά ειδοποίησαν αμέσως τους γείτονες, που κάλεσαν την αστυνομία και την πυροσβεστική που ανέσυρε τον σκελετό.

Ο Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ 27 χρόνων, που ζούσε στο Ρόσμπουργκ της Γαλλίας, είχε έρθει στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου 2020 και διέμενε σε πανδοχείο στον Πειραιά. Του άρεσε να κάνει γιόγκα σε χώρους που απέπνεαν κάποια ενέργεια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είπε ότι θα πάει για διαλογισμό και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν…

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρή 11χρονη στα Χανιά: το βίντεο - ντοκουμέντο και ο πυροσβέστης που συγκλονίζει

Πελώνη: Η επίσκεψη Τσαβούσογλου στη Θράκη είναι ιδιωτική

Πανελλαδικές 2021: Το πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων