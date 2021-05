Life

“The 2Night Show” με απολαυστικούς καλεσμένους την Πέμπτη (εικόνες)

Με άρωμα Eurovision αλλά κι ένα καλεσμένο που κινείται μεταξύ εκκλησίας και γηπέδων η αποψινή εκπομπή.

Απόψε στις 23:30, ο πατέρας Χρήστος Μήτσιος, ευρύτερα γνωστός και ως «Παπά - ΠΑΟΚ» έρχεται, για ακόμη μια φορά, στο «The 2Night Show», σε μια πολύ ανθρώπινη συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μοιράζεται μαζί του τη χαρά που νιώθει όταν τον πλησιάζουν οι άνθρωποι για να τους ευλογήσει, ενώ αποκαλύπτει πως έχει κάνει μαζικές εξομολογήσεις φανατικών ΠΑΟΚΤζήδων. Τέλος, μιλάει για τον ρόλο της εκκλησίας και των κληρικών, αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύει η ανθρωπότητα, και με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, γλυκαίνει τις ψυχές μας.

Η μοναδική Έλενα Παπαρίζου έρχεται στο «The 2Night Show» μετά την τιμητική της παρουσία στον πρόσφατο διαγωνισμό της Eurovision. Τι έχει να πει για τα αρνητικά σχόλια και όσους της έκαναν body shaming; Έπεσε μέσα στα προγνωστικά του διαγωνισμού αυτή τη χρονιά; Η Έλενα θυμάται με τον Γρηγόρη τη συμμετοχή της στα προκριματικά με τη Σουηδία και συγκινείται, βλέποντας μετά από χρόνια την εμφάνισή της.

Η όμορφη Έλενα αναφέρεται στο γεγονός που ήταν σταθμός στη ζωή της και που την έκανε να αναθεωρήσει τα πράγματα. Επίσης, μιλάει για την ευτυχία που βιώνει αυτή την περίοδο, για τις αλλαγές που έχει κάνει στην καθημερινότητά της, για τον σύζυγό της, για τη νίκη της στο φετινό «The Voice», αλλά και για το καινούργιο της CD που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Τέλος, μαζί με τους «Prestige the Band» ερμηνεύει στο στούντιο της εκπομπής την τελευταία επιτυχία της, «Για ποια αγάπη».

