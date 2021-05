Υγεία - Περιβάλλον

Ματίνα Παγώνη: Σοβαρό ατύχημα για την Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ

Δύσκολες ώρες για την Ματίνα Παγώνη, η οποία έπεσε και έσπασε το χέρι της. Τι δήλωσε η ίδια για το περιστατικό.

Δύσκολες ώρες περνά η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, η οποία είχε ένα ατύχημα μέσα στο γραφείο της.

Συγκεκριμένα η κ. Παγώνη μετά από ένα στραβοπάτημα, έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να σπάσει το χέρι της.

Μιλώντας η ίδια στην εφημερίδα On Time είπε πως ήταν τυχερή καθώς θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρότερα.

«Έπεσα στο γραφείο, χτύπησα το χέρι μου και το 'χω βάλει στο γύψο», τόνισε η κυρία Παγώνη. Πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης και ελπίζει σύντομα να βγάλει το γύψο.

