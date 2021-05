Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Άνδρας μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στο νοσοκομείο του Ρίου

Ερευνάται αν η επιπλοκή που παρουσίασε ο 36χρονος σχετίζεται με το εμβόλιο.

Στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου διακομίσθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς ένας 36χρονος, ο οποίος λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της Johnson & Johnson παρουσίασε συμπτώματα θρόμβωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος πριν από περίπου 10 ημέρες είχε κάνει το εμβόλιο της Johnson & Johnson, ενώ ερευνάται αν η επιπλοκή που παρουσίασε σχετίζεται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson

«Περιμένουμε την γνωμάτευση των ειδικών, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη στον συμπατριώτη μας. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι παρενέργεια από το εμβόλιο», ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Χρήστος Παυλάτος στο imerazante.gr.

