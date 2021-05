Πολιτική

Τσίπρας – Σασόλι: Ανάγκη για “αλλαγές” στη λειτουργία της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και στην συνέχεια με την Φώφη Γεννηματά. Τι δήλωσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Την ανάγκη "αλλαγών" στη λειτουργία και στα εργαλεία της ΕΕ στην μετά COVID εποχή τόνισαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι κατά την έναρξη της συνάντησης που είχαν σήμερα το απόγευμα στο γραφείο του Αλ. Τσίπρα στη Βουλή.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποδεχόμενος τον Ντ. Σασόλι, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε συναντηθεί με την Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε λόγο για μια "ενδιαφέρουσα και κρίσιμη περίσταση για το μέλλον της Ευρώπης μετά την ιστορική τομή της πανδημίας" που "αλλάζει ή πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης όλων".

Όπως είπε, η Ευρώπη στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεων έκανε "κάποια βήματα", όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο, διαμήνυσε ότι την "επόμενη μέρα" πρέπει να είναι πιο "τολμηρά", τονίζοντας ότι πρέπει το Ταμείο να ενισχυθεί "σε πόρους και σε διάρκεια" και να "αναθεωρηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει "επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος".

Συμφωνώντας με τον Αλ. Τσίπρα, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου από την πλευρά του υπογράμμισε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να γυρίσει στα μέσα που είχε πριν την πανδημία και κάλεσε σε έναν διάλογο "χωρίς ταμπού".

"Αν η Ευρώπη αντιμετώπιζε την κρίση χρέους με έστω το ένα δέκατο της λογικής που έχει τώρα, δε θα είχαμε περάσει όλη αυτήν την περιπέτεια. Και ήταν μια πολύ σκληρή περιπέτεια για την Ελλάδα η οκταετία 2010-2018", επισήμανε ο Αλ. Τσίπρας, εκφράζοντας επίσης, την άποψη ότι είναι "ευκαιρία" για τις "προοδευτικές δυνάμεις να πρωτοστατήσουν σε μια αναγκαία αλλαγή για την Ευρώπη". Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε τόσο στα θέματα οικονομίας, για μια "βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη", αλλά και στην αναθεώρηση του συμφώνου για την μετανάστευση για ένα "δίκαιο διαμοιρασμό των βαρών" και τέλος, στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, γιατί όπως είπε, "η ειρήνη είναι πολύ σημαντικό πράγμα" ιδιαιτέρως για την ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας, συνεχάρη τον πρόεδρο του ΕΚ για το ψήφισμα που ενέκρινε η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών για την άρση της πατέντας των εμβολίων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό, στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες.

Γεννηματά σε Σασόλι: Η ΕΕ να μονιμοποιήσει ως θεσμό το Ταμείο Ανάκαμψης

Υπέρ της μονιμοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης ως μηχανισμού της ΕΕ τάχθηκε η Φώφη Γεννηματά κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι συμφωνήσαν με τον κ. Σασόλι πως η σημερινή συμπεριφορά της Τουρκίας αποσταθεροποιεί την Νοτιοανατολική Ευρώπη και αποτελεί απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γεννηματά τόνισε ότι όσο η ΕΕ ανέχεται τη συμπεριφορά της Τουρκίας τόσο η τελευταία θα γίνεται επιθετική.

Αναλυτικά η δήλωση της κας Γεννηματά έχει ως εξής:

«Είχα σήμερα μια διεξοδική και εποικοδομητική συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli. Εκτός από την κοινή πολιτική μας οικογένεια, μας ενώνουν και κοινές αγωνίες για το μέλλον της Ευρώπης. Τόνισα τη σημασία του πράσινου πιστοποιητικού, μια πρόταση που πρώτοι εμείς καταθέσαμε, για την τόνωση της κυκλοφορίας των πολιτών και του τουρισμού. Συμφωνήσαμε ότι η πανδημία είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Ευρώπη να εγκαταλείψει την προσήλωση στα δημοσιονομικά μεγέθη και τους περιοριστικούς όρους του Συμφώνου Σταθερότητας και να μονιμοποιήσει το μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπορούμε να συζητήσουμε πως μπορεί η Ε.Ε. να δώσει κοινή, βιώσιμη λύση στα δημόσια χρέη των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου που η πανδημία διόγκωσε, για να μην καταρρεύσουν οι ήδη υπερχρεωμένες οικονομίες μας.

Σε ότι αφορά το μεταναστευτικό, επανέλαβα ότι είναι μονόδρομος ενόψει του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση, να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου και σε άλλες χώρες, όχι μόνο τις χώρες πρώτης εισόδου, που πληρώνουν σήμερα άνισο τίμημα, αλλά και να δημιουργηθεί σύστημα δίκαιου επιμερισμού των αιτούντων άσυλο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, συμφωνήσαμε ότι η σημερινή συμπεριφορά της Τουρκίας αποσταθεροποιεί την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αποτελεί απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα, κάτι που απαιτεί τη συνεργασία του διεθνούς παράγοντα, αλλά και μια νέα σχέση Ευρώπης – Τουρκίας που δεν θα περιλαμβάνει μόνο οφέλη, αλλά και υποχρεώσεις για τη δεύτερη.

Θέλουμε τον διάλογο, έχουμε δείξει καλή διάθεση, αλλά όσο η ΕΕ ανέχεται τη συμπεριφορά της Τουρκίας, τόσο περισσότερο αυτή γίνεται επιθετική. Συμφωνήσαμε με τον κ. Sassoli να βρεθούμε σύντομα ξανά στις Βρυξέλλες».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κορονοπάρτι στο ΑΠΘ αναστάτωσε τρία νοσοκομεία

Μπογδάνος στο “Πρωινό”: η Eurovision γίνεται διαγωνισμός διαφορετικότητας

Πατέρας 11χρονης: ο δάσκαλος έστελνε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος - Ήθελε να της κάνει ιδιαίτερα