Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: τα θέματα του Σαββατοκύριακου

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 29 Μαΐου, στις 10:30, στην εκπομπή «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» ανακαλύπτουμε τη νέα μελέτη για τη σημασία του να «νιώθει κανείς νέος» όποια και αν είναι η πραγματική του ηλικία, τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και, τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε για την τενοντίτιδα στον αγκώνα.

Την Κυριακή 30 Μαΐου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για τη σχέση του στρες με την παχυσαρκία, τους τρόπους που μπορεί να προληφθεί ο ενδομήτριος θάνατος, καθώς και πώς φροντίζουμε τα μάτια σου σκύλου και της γάτας μας.





