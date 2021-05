Πολιτική

Προανακριτική για Παππά: Τι κατέθεσε ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος

Ο δημοσιογράφος επιβεβαίωσε τις καταγγελίες του πρώην ιδιοκτήτη του Alpha, Δημήτρη Κοντομηνά.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Τις καταγγελίες του Δημήτρη Κοντομηνά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μπροστάρη τον Νίκο Παππά επεδίωξε να του αποσπάσει τον Alpha, επιβεβαίωσε στην προανακριτική επιτροπή, ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος.

Ο στενός συνεργάτης του επιχειρηματία επέμεινε σε παλαιότερες δηλώσεις του, που ακούστηκαν ως ηχητικό ντοκουμέντο στην προανακριτική: «Είναι η περίοδος που ο Alpha TV μένει χωρίς άδεια και τα "λιμοτάγαρα" επιδιώκουν να του φάνε το κανάλι»

Στο ραντεβού που κλείστηκε με πρωτοβουλία του Χρήστου Καλογρίτσα, ο Δημήτρης Κοντομηνάς εξεπλάγη από το ύφος του αποκαλούμενου και κόκκινου εργολάβου: «Πως είναι δυνατόν να συνεργαστώ και να μπλέξω με έναν τύπο που δεν είχε μια στην τσέπη και βρίζει εκείνους που μου ζήτησαν να τον σώσω; Αυτά ούτε στη μαφία δεν γίνονται»

Πηγές της επιτροπής ανέφεραν ότι ο μάρτυρας μετέφερε την άποψη που είχε σχηματίσει ο Δημήτρης Κοντομηνάς για τον αγγελιοφόρο του Νίκου Παππά, προφανώς, από ενημέρωση που είχε: «Τον Καλογρίτσα δεν τον θέλουν ούτε στο Μαξίμου» .

Σύμφωνα με τον μάρτυρα o πρώην ιδιοκτήτης του Alpha ήταν πεπεισμένος ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας αποτελούσε άνθρωπο του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαίωσε ακόμη, τι διημείφθη στο περιβόητο ραντεβού στη Κάντζα μετά το φιάσκο του διαγωνισμού, σύμφωνα με ίδιο ηχητικό ντοκουμέντο: «Ο Καλογρίτσας του δίνει την λίστα για το τι απαιτήσεις έχει η κυβέρνηση σχετικά με την απόλυτο έλεγχο του ειδησεογραφικού τομέα και σχετικά με μια ψυχαγωγική εκπομπή που θα πρέπει να αναλάβει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Καλογρίτσας κατάλαβε τη δυσαρέσκεια του Κοντομηνά και το γύρισε. Του λέει άκου να δεις, εγώ δεν ήθελα να μπλέξω με τα media. "Αυτά τα παλιόπαιδα με έστειλαν και δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξω" είπε στον Κοντομηνά».

Αλλοίωση της κατάθεσης του μάρτυρα καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ν.Δ. εκτός από το να αλλοιώνει συστηματικά τα πρακτικά, αλλοιώνει και τη σημερινή κατάθεση του μάρτυρα, διακινώντας διαλόγους σε τηλεοπτικές εκπομπές προ πενταετίας, αποκρύπτοντας σκοπίμως τις σημερινές απαντήσεις του Δήμου Βερύκιου».

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα δάνεια της Attica Bank σε εταιρείες της οικογένειας του Χρήστου Καλογρίτσα, στην επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστεί ο πρώην αναπληρωτής διευθύνοντας σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής.

