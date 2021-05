Πολιτική

Ζάππειο - Μητσοτάκης: Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής με αξιοπιστία και ισχύ

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Τι είπαν Σασόλι και Σαρλ Μισέλ.

Από την 1η Ιανουαρίου του 1981 η Ελλάδα ξαναβρίσκει την θέση της στην Ευρώπη έχοντας κοινά συμφέροντα και στόχους. Με αυτά τα λόγια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υποδεχόταν την ένταξη της Ελλάδος στις τότε Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες ως το 10ο μέλος της.

Για τον ιστορικό ηγέτη με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, έκλεινε θριαμβευτικά ένα προσωπικό στοίχημα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και για την επίσημη έναρξη του δημοσίου διαλόγου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη αποτελεί πλέον αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα της ταυτότητας της χώρας μας. Ωστόσο η απόφαση αυτή πλούτισε και την Ευρώπη καθώς ήταν η πρώτη είσοδος χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου, που είχε βιώσει δικτατορικό καθεστώς. Έκτοτε η κοινή μας διαδρομή υπήρξε συναρπαστική, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημόσιο πεδίο που να μην ευεργετήθηκε με κάποιον τρόπο από την ένταξη στην Ένωση

"Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημόσιο πεδίο που να μην ευεργετήθηκε με κάποιον τρόπο από την ένταξη στην Ένωση. Δεν έλειψαν ασφαλώς και οι στιγμές, που ο ρόλος της Ένωσης παρεξηγήθηκε κάτι που συνέτεινε και στην εκδήλωση της κρίσης της προηγούμενης 10ετίας. Η Ευρώπη είναι πολλά περισσότερα από ένα ταμείο. Είναι μία κοινή αντίληψη για τη ζωή, για την οικονομία και την κοινωνία, που προσφέρει δικαιώματα, αλλά γεννά και υποχρεώσεις", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και για την επίσημη έναρξη του δημοσίου διαλόγου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Ζάππειο Μέγαρο.

"Οι κινήσεις της Ελλάδας στη διεθνή σκακιέρα φέρνουν παντού αποτελέσματα"

Είχαμε μόνον ένα δυσάρεστο διάλειμμα, το 2015 επεκράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός, τότε που η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό, αλλά οι προοδευτικές δυνάμεις αντιστάθηκαν και συνέτριψαν τις δυνάμεις της δημαγωγίας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής με αξιοπιστία και ισχύ. Η οικονομία της αναβαθμίζεται διαρκώς. Ενώ οι κινήσεις της στη διεθνή σκακιέρα φέρνουν παντού αποτελέσματα: στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων και στην ανθρωπιστική συμβολή στο Μεταναστευτικό. Όπως και στις πρωτοβουλίες ειρήνης, που αναπτύσσονται στη Μεσόγειο της Ευρώπης", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Είμαι υπερήφανος γιατί μαζί με άλλους 8 ηγέτες, πρωτοστατήσαμε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό θα είναι και ο οδηγός μας, όλες τις επόμενες δεκαετίες. Όπως περήφανος νιώθω για τη συμβολή μας και σε δύο άλλα μεγάλα βήματα προς την μετά- Covid εποχή. Την από κοινού προμήθεια εμβολίων και την έκδοση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Covid που θα επιτρέψει και πάλι στους πολίτες μας να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Γιατί αυτά ήταν, κατά τη γνώμη μου τα δύο κορυφαία επιτεύγματα της Ευρώπης για την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης", υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την Ελλάδα, όπως και η Ελλάδα είναι πάντα εδώ για την Ευρώπη

"Μπορούμε να απαντήσουμε θετικά στην πρόκληση της γενιάς μας. Και να κάνουμε πιο πράσινη, πιο παραγωγική και πιο δίκαιη την ήπειρό μας για εκείνους που την κατοικούν. Κυρίως για τις νέες και τους νέους μας, τις ανησυχίες και τα όνειρα των οποίων κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την Ελλάδα, όπως και η Ελλάδα είναι πάντα εδώ για την Ευρώπη", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σασόλι: Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ έθεσε τη δημοκρατική διάσταση στην καρδιά της Ευρώπης

"Πριν από 40 χρόνια η Ελλάδα ενώθηκε με την ευρωπαϊκή οικογένεια και για την Ευρώπη ξεκίνησε μια νέα εποχή, υποδεχόμενη την Ελλάδα", λίκνο ιστορικό της Δημοκρατίας, τόνισε εισαγωγικά ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι μιλώντας στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρα μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και για την επίσημη έναρξη του δημοσίου διαλόγου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισήμανε πως η ένταξή της χάραξε ένα σημείο καμπής για την ΕΕ, θέτοντας τη δημοκρατική διάσταση στο κέντρο, στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοκρατική αναγέννηση της Ευρώπης και τη σταθεροποίησή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της στον πολιτισμό. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη συμβολή της Ελλάδας στην πρόοδο του πολιτισμού και το γεγονός ότι οι έννοιες της Δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αλήθειας, της αισθητικής, με την υπερβατική τους διάσταση, διέτρεξαν τους αιώνες και οδήγησαν στη σημερινή μορφή της Ελλάδας και έδωσαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης». Η Ελλάδα επηρέασε βαθύτατα το ευρωπαϊκό εγχείρημα, υπογράμμισε και προσέθεσε πως «βλέποντας τα 40 αυτά χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας, βλέπουμε την ιστορία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος».

Επίσης, ειδική μνεία έκανε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τη συμβολή του για την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ.

Σαρλ Μισέλ: «Ελλάδα, Ευρώπη, Δημοκρατία και ελευθερία»

Το μήνυμα πως η Ευρώπη διαμορφώθηκε από την Ελλάδα και η Ελλάδα μετασχηματίστηκε από την Ευρώπη και ότι «δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς εσάς, όπως εσείς επιλέξετε να μην υπάρχετε χωρίς την Ευρώπη» έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ελλάδα, Ευρώπη, Δημοκρατία και ελευθερία» αποκρυστάλλωσε το μήνυμά του στα ελληνικά ο Πρόεδρος της ΕΕ. Σημείωσε πως η Δημοκρατία και Ελευθερία είναι τα θεμέλια του ευρωπαϊκού μας εγχειρήματος, είναι οι αξίες που πρέπει να μας οδηγούν.

Αναφερόμενος στην ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, είπε πως είχε διττό μήνυμα. Η εισδοχή της Ελλάδας στην ΕΕ ήταν επιστροφή στις ρίζες για τους Έλληνες, αλλά και οι Ευρωπαίοι θεώρησαν πως ήταν επιστροφή στις ρίζες τους, επειδή η Ευρώπη γεννήθηκε στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε πως σήμερα με την παρουσία του στην εκδήλωση αισθάνεται μεγάλη συγκίνηση και αναγνώριση για τη μοναδική θέση που κατέχει η κλασσική Ελλάδα όχι μόνο στην προσωπική του παιδεία και ταυτότητα, αλλά κυρίως στη δημιουργία της συλλογικής συνείδησης της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, σημείωσε πως ένα σκίτσο του Σωκράτη στο γραφείο του τού υπενθυμίζει πως η Ελλάδα είναι το λίκνο της σκέψης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ένωση αποκτά τεράστιο όφελος έχοντας την Ελλάδα στον πυρήνα της",

"Η Ένωση αποκτά τεράστιο όφελος έχοντας την Ελλάδα στον πυρήνα της", υπογράμμισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της η Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΕ.

"Ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες", πρόσθεσε χαρακτηριστικά κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας μας το οποίο χαρακτήρισε "από τα πιο αποτελεσματικά στην Ευρώπη".

"Η ΕΕ προμηθεύτηκε τα πιο ελπιδοφόρα εμβόλια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και οι ελληνικές αρχές οργάνωσαν ένα πρόγραμμα εμβολιασμών που αποτελεί αντικείμενο "φθόνου" από πολλές άλλες χώρες", ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη πως όσον αφορά στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, η Ελλάδα και η ΕΕ εργάστηκαν χέρι-χέρι. "Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους πρώτους που προώθησαν την ιδέα να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις, μεταξύ άλλων, για τους εμβολιασμένους πολίτες. Και μπορώ με περηφάνια να πω ότι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Ιούνιο".

Από την πλευρά της, η Ελλάδα, με την προσχώρηση στην ΕΕ μπόρεσε να αναπτυχθεί, ενίσχυσε τους θεσμούς, ενώ η Ευρώπη άνοιξε νέους ορίζοντες στους Έλληνες πολίτες και μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές επενδύσεις και υποδομές άλλαξαν την καθημερινή ζωή, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

"Θέλουμε να δώσουμε στην Ελληνική οικονομία μία ώθηση", ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής αναφερόμενη στο "Next Generation EU", το πρόγραμμα για την ανάκαμψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, από το οποίο 32 δισεκατομμύρια προγραμματίζονται για την ανάκαμψη της Ελλάδας. "Θέλουμε να επενδύσουμε στους ανθρώπους, σε δουλειές, στην ευημερία. Θέλουμε να επιτύχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε πολίτη".

"Από κοινού επενδύουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να κάνουμε την Ένωσή μας πιο ψηφιακή και πιο πράσινη", σημείωσε.Η κ. Φον ντερ Λάιεν συνεχάρη την Ελλάδα για τη διπλή επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση για την ανεξαρτησία και τα 40 χρόνια από τη συμμετοχή της στην ΕΕ.

"Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο μεγάλος πολιτικός που σχεδίασε την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είχε πει: "το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην ενσωμάτωση και το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται σε μία ενωμένη Ευρώπη", ανέφερε. "Τα λόγια αυτά παραμένουν σήμερα τόσο αληθινά όσο και πριν από 40 χρόνια".

Κόστα: Η διαδικασία της ολοκλήρωσης της Ε.Ε. είναι ένας μαραθώνιος χωρίς τέλος

"Η διαδικασία της ολοκλήρωσης της Ε.Ε. είναι ένας μαραθώνιος χωρίς τέλος", ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και προεδρεύων του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

"Αποτελεί ταυτόχρονα τιμή και ευχαρίστηση να τρέχουμε αυτόν τον μαραθώνιο μαζί Κυριάκο και με τον ελληνικό λαό, απογόνους άλλωστε του πρώτου μαραθωνοδρόμου", υπογράμμισε και πρόσθεσε: "Ας συνεχίσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φέρουμε πιο κοντά το χτίσιμο αυτής της ολοένα και πιο στενής ένωσης μεταξύ των λαών μας και των κρατών μελών της".

Ο κ. Κόστα επεσήμανε πως η διεύρυνση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων προς το Νότο, πρώτα με την Ελλάδα το 1981 και μετά με την Ισπανία και την Πορτογαλία το 1986, υπήρξε ιδιαιτέρως επωφελής και για τις δύο πλευρές, καθώς "ήταν το πιο ισχυρό ολιτικό μήνυμα υποστήριξης της διαδικασίας εκδημοκρατισμού που βρισκόταν σε εξέλιξη".

Από την πλευρά τους, ανέφερε, οι τρεις αυτές χώρες "υπήρξαν κοιτίδες έμπνευσης για τη γνώση, τη δημοκρατία, την επιστήμη και τον πολιτισμό", γιατί "από τις νότιες ακτές της η Ευρώπη άνοιξε δρόμους προς νέες ηπείρους και λαούς σε όλη τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό".

"Η ΕΕ τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Πορτογαλία, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή τελωνειακή ένωση, ενιαία αγορά ή κοινό νόμισμα. Η Ευρώπη αποτελεί κυρίως μια ένωση κοινών αξιών και κοινής ευημερίας", κατέληξε.

ΣΥΡΙΖΑ: Εμπρηστική και διχαστική η ομιλία Μητσοτάκη

Σκληρή απάντηση στην ομιλία του πρωθυπουργού για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και στην αναφορά του για «λαϊκισμό» έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει μια εμπρηστική και διχαστική ομιλία στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Δε μας ξαφνιάζει, τόσος είναι». Ακολούθως προσθέτει: «Θα του προτείναμε όμως τον όρο «προοδευτικές δυνάμεις» και «λαϊκισμός» να μην τον ξαναπιάσει στο στόμα του, αυτός που προεκλογικά ντύθηκε Μακεδονομάχος και οργάνωνε συλλαλητήρια μίσους και διχασμού ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών αγκαλιά με τη Χρυσή Αυγή, προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός. Πριν μιλήσει για λαϊκισμό ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και ας εξηγήσει σε όλους αυτούς τους πολίτες που εξαπάτησε προεκλογικά, γιατί σήμερα τηρεί και τιμά τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά δεν τολμά να ψελλίσει το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας και να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τα μνημόνια συνεργασίας».

