Η ΠΕΝΕΝ κήρυξε 24ωρη απεργία

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, αντιδρά στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για τις 3 Ιούνη 2021 και από ώρα 00.01 έως τις 24.00 της ίδιας μέρας, αποφάσισε σε σημερινή της έκταση συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) - ένα από τα 13 ναυτεργατικά σωματεία - αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

«Η απεργία αυτή καθώς και μια σειρά πολύμορφες δράσεις που θα αναπτύξουμε τις αμέσως επόμενες μέρες έχουν ως στόχο το εκτρωματικό αντεργατικό - αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση να το πάρει πίσω και να μην φθάσει αυτό ποτέ στη Βουλή» αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΠΕΝΕΝ.

Προσθέτει ότι «οι διατάξεις του νομοσχεδίου συνιστούν τομή και κλιμάκωση στην επίθεση ενάντια στα εργατικά δικαιώματα με κορυφαίο την ανοιχτή υπονόμευση του 8ώρου που έχει θεσπιστεί στην χώρα μας εδώ και 100 χρόνια».

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού θα συμμετάσχει σε συγκέντρωση που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (πλατεία Καραϊσκάκη στις 10.00 το πρωί).

