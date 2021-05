Κοινωνία

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος: σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οικογένεια Αγγελόπουλου αποχαιρέτησε τον επιχειρηματία, που πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α΄ νεκροταφείου Αθηνών η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, ο οποίος "έφυγε" από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα.

Η κηδεία του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου έγινε σε οικογενειακό κύκλο. Τη σορό του συνόδευσαν τα παιδιά του Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, η σύζυγός του και ο αδελφός του Θεόδωρος Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του Γιάννα Αγγελοπούλου.

Η οικογένεια του εκλιπόντος είχε ζητήσει αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας».

Τα τελευταία χρόνια ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ νοσηλευόταν με μηχανική υποστήριξη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.



Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός: Ενδείξεις για εμπλοκή πρώην υπουργού στην απάτη

Προπονητής ιστιοπλοΐας: Παραπομπή σε δίκη για βιασμό ανήλικης προτείνει ο εισαγγελέας

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Άνδρας μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στο νοσοκομείο του Ρίου