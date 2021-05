Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τζόκοβιτς: θα αγωνιστώ μόνο αν επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του Τζόκοβιτς ήρθε μετά την αύξηση των αρνητών στην Ιαπωνία για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, ήταν ξεκάθαρο σχετικά με τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. «Σκοπεύω να αγωνιστώ μόνο αν επιτραπεί η παρουσία των φιλάθλων», αποκάλυψε ο Σέρβος σε δηλώσεις του, προσθέτοντας, «Αν δεν επιτραπεί, τότε θα σκεφτώ τη συμμετοχή μου».

Η αντίδραση του Τζόκοβιτς ήρθε μετά την αύξηση των αρνητών στην Ιαπωνία για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και κυρίως μετά τις δηλώσεις των λοιμωξιολόγων της χώρας που επέμεναν στην ακύρωση του κορυφαίου αθλητικού γεγονός του πλανήτη.

Ο Σέρβος δεν είναι ο πρώτος τενίστας που εκφράζει τις αμφιβολίες του για το εφετινό Ολυμπιακό τουρνουά και γενικότερα για τη διεξαγωγή των Αγώνων, καθώς είχαν προηγηθεί αυτές των Σερένα Ουίλιαμς, Ράφαελ Ναδάλ, Ρότζερ Φέντερερ, Ναόμι Οσάκα και Κέι Νισικόρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικογενειακή τραγωδία για μία σέλφι

Τσιτσιπάς – Roland Garros: η κληρωτίδα έφερε χαμόγελα

Η ΠΕΝΕΝ κήρυξε 24ωρη απεργία