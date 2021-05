Life

“Your Face Sounds Familiar”: ο μεγάλος τελικός την Κυριακή (εικόνες)

Όσα θα δούμε στην βραδιά με την οποία ρίχνει αυλαία το εντυπωσιακό σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

Την Κυριακή 30 Μαΐου στις 21:00 έρχεται ο All Star Τελικός του «Your Face Sounds Familiar».

Τέσσερις φιναλίστ, υπέροχα ντουέτα, καλεσμένοι-έκπληξη, αλλά και ο αγαπημένος θεσμός των βραβείων του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων σε μια βραδιά-γιορτή!

Σε αυτή τη μοναδική φιέστα, η Μαρία Μπεκατώρου θα υποδεχτεί για άλλη μια φορά τους αγαπημένους της κριτές, Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους καλλιτέχνες της all star version του «Your Face Sounds Familiar».

Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής; Ποια βραβεία θα απονεμηθούν στους παίκτες; Ποιοι καλεσμένοι-έκπληξη θα τα απονείμουν; Σε ποιον/α θα μεταμορφωθεί η Μαρία Μπεκατώρου; Τι ετοιμάζουν Κωστής Μαραβέγιας και Κατερίνα Παπουτσάκη επί σκηνής;





Θανάσης Αλευράς, Ίαν Στρατής, Ησαΐας Ματιάμπα και Τάνια Μπρεάζου θα διαγωνιστούν για τελευταία φορά στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό.

Κρατερός Κατσούλης, Λευτέρης Ελευθερίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Ματθίλδη Μαγγίρα και Κατερίνα Στικούδη θα μας χαρίσουν απολαυστικά ντουέτα, αλλά και… λίγη από τη λάμψη τους!

Καθίστε αναπαυτικά γιατί την Κυριακή 30 Μαΐου στις 21:00 ο μεγάλος τελικός του «Your Face Sounds Familiar» ξεκινά και είναι… All Star!

