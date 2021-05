Πολιτική

Κουτσούμπας για εργασιακά: Αρνούμαστε να είμαστε σύγχρονοι σκλάβοι τον 21ο αιώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να μην κατατεθεί "το αντεργατικό ν/σ" της κυβέρνησης, ζήτησε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

«Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, μετά από δύο απανωτές οικονομικές κρίσεις και όχι να δουλεύουν ήλιο με ήλιο» τόνισε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα.

Ανέφερε ότι «το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, ως τερατούργημα, συνεχίζει και βαθαίνει την επίθεση σε κατακτήσεις των εργατοϋπαλλήλων, που επέφεραν οι προηγούμενοι νόμοι, σε μια περίοδο πάνω από 10 χρόνια. Είναι συντριπτικό το χτύπημα που επιφέρει στα εργασιακά δικαιώματα με την "εξαφάνιση" του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, την κατάργηση του 8ωρου, την επιβολή της 10ωρης δουλειάς, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης».

«Ό,τι και να κάνουν ο Χατζηδάκης, τα άλλα κυβερνητικά στελέχη, ο ΣΕΒ, οι άλλες εργοδοτικές ενώσεις, τα διάφορα παπαγαλάκια, για να παρουσιάσουν το «μαύρο - άσπρο» και την κόλαση που φτιάχνουν για τους εργαζόμενους, δεν θα τα καταφέρουν» υπογράμμισε, προσθέτοντας «ό,τι κι αν σκαρφιστούν τα στηρίγματά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν ξανά πλάτη στα σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου». «Το γεγονός ότι η κυβέρνηση φέρνει τις ανατροπές του αιώνα, επαναφέροντας όρους δουλειάς του 1920, δείχνει μόνο την ανημπόρια του συστήματος. Γιατί αυτό απαιτεί η καπιταλιστική οικονομία που ενδιαφέρεται για τους λίγους, μια χούφτα ομίλους και τα κέρδη τους» είπε ο Δ. Κουτσούμπας σημειώνοντας ότι «οι νέες αντεργατικές αλλαγές είναι τα νέα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, αυτό το «σούπερ μνημόνιο», το οποίο χαιρέτισαν όλα τα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ. Όλοι τους γελοιοποιούνται και πρώτος απ' όλους ο υπουργός Εργασίας όταν ξεδιάντροπα λέει: «όσο ψέμα είναι πως ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση, άλλο τόσο ψέμα είναι ότι το νομοσχέδιο καταργεί το 8ωρο» είπε ο Δ. Κουτσούμπας τονίζοντας ότι τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ «ενημερώνουν τους εργαζόμενους, αποκαλύπτουν τα ψέματα της κυβέρνησης, πρωτοστατούν στους χώρους δουλειάς, στα εργατικά σωματεία, σε όλους τους φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος για να οργανωθεί η πάλη και να προετοιμαστεί μαχητική απεργιακή απάντηση στο αντεργατικό έκτρωμα».

Υπογράμμισε ότι «αν σήμερα η ΝΔ φέρνει αυτό το νομοσχέδιο - έκτρωμα, μπορεί να το κάνει, ακριβώς γιατί έχουν προηγηθεί οι νόμοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ» επισημαίνοντας οτι «όλοι τους, βήμα-βήμα υλοποιούσαν τις πάγιες αξιώσεις του κεφαλαίου» και «με τη σειρά νομοθετούσαν μέτρα, βγαλμένα από τον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ, από τις λεγόμενες «βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές», που στην πράξη σημαίνουν μόνο όλο και χειρότερες συνθήκες δουλειάς». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, «λέει ότι δεσμεύεται ότι θα καταργήσει το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, γιατί δεν έχει - λέει - «αναπτυξιακό όραμα», ξεπλένοντας έτσι την ίδια τη στρατηγική του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, διαχωρίζει σε «καλή» και «κακή» τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αναλόγως - λέει - αν προέρχεται από ατομική διαπραγμάτευση ή συλλογική».

Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση «δεν κατάργησε τον άθλιο νόμο της «διευθέτησης» του 2011, της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, αλλά τον εμπλούτισε με την διάταξη για την 12ωρη δουλειά στους νοσοκομειακούς γιατρούς, δεν κατοχύρωσε νομοθετικά την Κυριακάτικη αργία, αλλά επέβαλε με νόμο δουλειά για 32 Κυριακές το χρόνο στο εμπόριο, υιοθέτησε τον άθλιο νόμο Βρούτση σύμφωνα με τον οποίο τον κατώτατο μισθό δεν τον καθορίζουν οι ελεύθερες, συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά ο εκάστοτε υπουργός της κυβέρνησης και διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Και είναι ακριβώς αυτό που έρχεται να επεκτείνει παραπέρα η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι «η καθιέρωση του 8ωρου, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, βρίσκονται στην καρδιά των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης». Είπε ότι η εκ νέου παρέμβαση στον εργάσιμο χρόνο που επιδιώκει η κυβέρνηση της ΝΔ «και μάλιστα με όρους ατομικής διαπραγμάτευσης είναι βαθιά αντιδραστική, οδηγεί σε μεγάλη ένταση της εκμετάλλευσης». Επισήμανε ότι «η δεκάωρη καθημερινή εργασία προκαλεί μεγάλη φθορά στην εργατική δύναμη, στις πνευματικές και σωματικές ικανότητες των εργαζομένων, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί μετά», ενώ μίλησε και για τα προβλήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μητέρες σε ό,τι αφορά της οικογενεικακή τους ζωή. Αναφέρθηκε επίσης στις βαριές συνέπειες, λόγω του πλήγματος στην κυριακάτικη αργία, για τους εργαζόμενους και τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους, μικροεπιχειρηματίες.

Είπε ότι η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας «καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο» και τόνισε ότι «εκσυγχρονισμός δεν είναι η προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του αδηφάγου κεφαλαίου».

«Εκσυγχρονισμός είναι: η γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, η σταθερή δουλειά για όλους, η κατάργηση κάθε μορφής «ευελιξίας», μισθοί και δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες» τόνισε, προσθέτοντας «ούτε είναι εκσυγχρονισμός οι ατομικές συμβάσεις, δηλαδή η ατομική διαπραγμάτευση ανάμεσα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους». «Η ατομική σύμβαση είναι μόνο όρος διάσπασης της ενότητας της εργατικής τάξης. Για αυτό και προχωρούν ένα βήμα παραπέρα την επίθεση στη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «θέλουν να βγάλουν στην «παρανομία» το απεργιακό δικαίωμα και να νομιμοποιήσουν την απεργοσπασία».

Αναφέροντας ότι «πιστεύουν πως θα καταφέρουν να υψώσουν νέα εμπόδια στην οργάνωση και στους αγώνες των εργαζομένων, να μετατρέψουν την απεργία σε μία συμβολική ενέργεια» τόνισε: «Τους λέμε: Εδώ δεν είναι Ιαπωνία, όπου οι εργαζόμενοι απεργούν υποτίθεται, δουλεύοντας, φορώντας ένα άσπρο περιβραχιόνιο. Εδώ είναι Ελλάδα: Εδώ υπάρχει ιστορία εργατικών αγώνων, ταξικό εργατικό κίνημα, υπάρχει το ΠΑΜΕ. Εδώ σ' αυτή τη χώρα υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

«Σήμερα, ενώ οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής, δείχνουν πως είναι ρεαλιστική η μείωση του εργάσιμου χρόνου, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων, την αύξηση των μισθών, την εξασφάλιση σταθερής εργασίας, στη ζωή μας συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Κι όμως έναν αιώνα πριν και στο πρώτο εργατικό κράτος είχαν μπει ήδη στη ζωή όλα αυτά, καθώς ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος ήταν σταθερός, με 7ωρο - 5ήμερο» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι «η εργάσιμη εβδομάδα στη Σοβιετική Ένωση ήταν μια από τις μικρότερες στον κόσμο, αποδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και την ανωτερότητα του σοσιαλισμού.

Αναφέροντας ότι το ΚΚΕ βαδίζει στην τελική ευθεία για το 21ο Συνέδριό του τόνισε ότι «ένα Δυνατό ΚΚΕ μπορεί να γίνει πραγματικά «ο νους, η καρδιά, ο οργανωτής της εργατικής - λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό» και απηύθυνε κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης «σε όσους και όσες, αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ μια αξιόπιστη και μαχητική δύναμη για τα δικά τους συμφέροντα, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορετικές σκέψεις και προβληματισμούς».

«Αρνούμαστε να είμαστε σύγχρονοι σκλάβοι τον 21ο αιώνα! Να μην κατατεθεί το αντεργατικό έκτρωμα! Να πληρώσουν και να τιμωρηθούν πολιτικά όλοι οι εμπνευστές του και όσοι συνέβαλαν ως κυβερνήσεις να φτάσουμε έως αυτό το σημείο! Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ! Όλοι και όλες στους δρόμους του αγώνα! Για μια μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής γενικής απεργίας!» κατέληξε στην ομιλία του ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάππειο - Μητσοτάκης: Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής με αξιοπιστία και ισχύ

Τσίπρας – Σασόλι: Ανάγκη για “αλλαγές” στη λειτουργία της ΕΕ

Προπονητής ιστιοπλοΐας: Παραπομπή σε δίκη για βιασμό ανήλικης προτείνει ο εισαγγελέας