Basket League: Τo Λαύριο “ισοφάρισε” τον Προμηθέα

Το Λαύριο έκανε break μέσα στην Πάτρα και η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι.

Mε τον Τάισον Κάρτερ να παίρνει… φωτιά στην τέταρτη περίοδο, το Λαύριο… αρνήθηκε να αποκλειστεί και νικώντας με το εμφατικό 92-77 τον Προμηθέα, μέσα στην Πάτρα, έκανε το 2-2 στην ημιτελική σειρά!

Το ματς

Πολύ καλύτερο ξεκίνημα από τον Προμηθέα, με τους Δ. Αγραβάνη και Αγκμπελίζ να ήταν ανίκητοι μέσα στη ρακέτα και έτσι να στέλνουν την ομάδα τους στο νταμπλ-σκορ (10-5). Το Λαύριο αντέδρασε μέσα από την άμυνά του και με τους Μουράτο και Ντιαλό να το βάζουν μπροστά (12-13), στο 6’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το παιχνίδι έγινε πολύ δυνατό, με πολλά φάουλ και ελεύθερες βολές εκατέρωθεν, όπου μόνο έτσι σκόραραν οι δύο ομάδες! Κερδισμένοι ήταν οι Πατρινοί, που πήγαν στο +4 (19-15) και το διατήρησαν μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (23-19).

Το τρίποντο του Γιαννόπουλου έστειλε τον Προμηθέα στο +7 (26-19) στην αρχή της δεύτερης περιόδου, με το Λαύριο να επιστρέφει δυναμικά με σουτ έξω από τα 6,75μ. για το προσπέρασμά του (28-31), στο 14’. Τα επιθετικά ριμπάουντ και ο Γιαννόπουλος έδωσαν προσωρινά το προβάδισμα στους Πατρινούς (32-31), όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με τον Γερομιχαλό για το +4 (32-36). Στα επόμενα λεπτά, οι παίκτες του Γιατρά «κόλλησαν» επιθετικά, με τους Κάρτερ και Μουράτο να παίρνουν την ομάδα του Σερέλη από το… χέρι και να την στέλνουν στα αποδυτήρια με το +7 (36-43).

Ένας Προμηθέας πιο συγκεντρωμένος στην άμυνα και με πρωταγωνιστές τα αδέρφια Γκραντ μπήκε με επιμέρους σκορ 12-2 για το προβάδισμα (48-45), στην αρχή του δεύτερου μέρους. Στη συνέχεια, ήταν η σειρά του Λαυρίου να απαντήσει, με τους Πατρινούς να «χάνουν» και τον Τζεράι Γκραντ. Με καλές άμυνες και τον Ντιαλό αρκετά «ζεστό», οι φιλοξενούμενοι έκαναν επιμέρους σκορ 2-15, για το δικό τους +8 (52-60), στο 27’. Στα τελευταία λεπτά, οι παίκτες του Γιατρά εκμεταλλεύτηκαν τον Αγκμπελίζ και με βοήθεια από τον Γιαννόπουλο έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο -3 (60-63).

Ο Κόζι έστειλε το Λαύριο στο +6 αρχικά, με τον Τζέριαν Γκραντ να αντιδρά και να μειώνει στον πόντο (65-66), στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Ωστόσο, ο «καυτός» έξω από τα 6,75μ. Ντέιβις έσπρωξε την ομάδα του Σερέλη στο +8 (65-73), στο 33’. Ο Δ. Αγραβάνης προσπαθούσε μόνος του να βάλει τον Προμηθέα ξανά στο ματς, αλλά ο Κάρτερ είχε πάρει… φωτιά, στέλνοντας το Λαύριο στο +11 (72-83), στο 37’. Στα τελευταία λεπτά, οι φιλοξενούμενοι έκαναν σωστή διαχείριση και έφτασαν στη νίκη με το τελικό 77-92.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 36-43, 60-63, 77-92

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγμπελίς 8, Κλαβέλ 5, Αγραβάνης Δ. 21, Αγραβάνης Γ., Τζεράι Γκραντ 11, Τζέριαν Γκραντ 15 (1), Λούντζης 8 (1), Φορντ, Χριστοδούλου, Γιαννόπουλος 9 (1), Μπαζίνας.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 29 (2), Μουράτος 13 (3), Ντέιβις 15 (4), Γερομιχαλός 3 (1), Ντιαλό 13, Κόζι 15 (3), Σάβατζ, Περσίδης , Ερμίδης , Ανοσίκε 4, Μαστρογιαννόπουλος.

