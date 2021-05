Κοινωνία

Κρήτη: συνελήφθη βιαστής ανηλίκου που καταζητούνταν στη Σουηδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 35χρονος προφυλακίστηκε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης του.

Ένας βιαστής ανηλίκου είχε βρει τα τελευταία χρόνια καταφύγιο στην… Κρήτη με τις αστυνομικές αρχές να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 35χρονο Σουηδό ο οποίος καταζητούνταν στην χώρα του για βιασμό ανηλίκου.

Ο ίδιος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά όπου έμενε και εργαζόταν.

Μόλις οι αρχές τον εντόπισαν και διαπίστωσαν πως εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ενημέρωσαν τις εισαγγελικές αρχές Σουηδίας ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Μάλιστα, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή του και ο 35χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές όπου και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσής του στην Σουηδία.

Ειδήσεις σήμερα:

Νούσιας για θέατρα στον ΑΝΤ1: Ο κόσμος διψά να βρεθεί ξανά στον χώρο του θεάματος

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Άνδρας μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στο νοσοκομείο του Ρίου

Δύο σφήκες ξεβιδώνουν το καπάκι από μπουκάλι πορτοκαλάδας (βίντεο)