Κορονοϊός - Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Αποκαλυπτήρια στην Ελλάδα

Σήμερα στην Ελλάδα η παρουσίαση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού. Τι είναι και πως θα λειτουργεί.

Η παρουσίαση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού EU Digital COVID Certificate, το οποίο θα διευκολύνει τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει σήμερα από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στην εκδήλωση στην οποία η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τον τρόπο που θα λειτουργεί το πράσινο πιστοποιητικό, θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα λάβουν επίσης μέρος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Ο πρωθυπουργός κατά την χθεσινή ομιλία στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες δήλωσε πως νιώθει περήφανος για τη συμβολή της Ελλάδας σε δύο μεγάλα ευρωπαϊκά βήματα προς την μετα-Covid εποχή. «Την από κοινού προμήθεια εμβολίων και την έκδοση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Covid που θα επιτρέψει και πάλι στους πολίτες μας να ταξιδέψουν με ασφάλεια» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σημείωσε πως για το πιστοποιητικό αυτό η Ελλάδα και η ΕΕ εργάστηκαν χέρι-χέρι. "Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους πρώτους που προώθησαν την ιδέα να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις, μεταξύ άλλων, για τους εμβολιασμένους πολίτες. Και μπορώ με περηφάνια να πω ότι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Ιούνιο" ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι είναι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και πως λειτουργεί

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό είναι πρακτικά η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε τέλος έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19. Στόχος είναι να διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για «εργαλείο διευκόλυνσης και όχι διακρίσεων» είχε κάνει λόγο εξ αρχής ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Έτσι, οι Έλληνες πολίτες από την 1η Ιουνίου θα μπορούν να μπούνε στην Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, gov.gr και να εκδίδουν το green pass χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε τον ΑΜΚΑ τους.

Τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα περιέχουν έναν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από τυχόν πλαστογράφηση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη, μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν παντού στην ΕΕ. Τα κωδικοποιημένα προσωπικά δεδομένα που περιέχει το πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζονται μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λογισμικό το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για τον έλεγχο των κωδικών QR.

Όσον αφορά τα δεδομένα που θα περιέχει το πιστοποιητικό περιορίζονται στις απαραίτητες κύριες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/τη διαγνωστική εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Τα πιστοποιητικά θα περιέχουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα μπορούν να διατηρούνται από τις χώρες που επισκέπτεται ο ταξιδιώτης. Για σκοπούς επαλήθευσης, ελέγχεται μόνο η εγκυρότητα και η γνησιότητα του πιστοποιητικού, μέσω της επαλήθευσης της αρχής έκδοσης και της υπογραφής. Όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

