Συρία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ επανεξελέγη Πρόεδρος

Με συντριπτικό ποσοστό επανεξελέγη Πρόεδρος της Συρίας για τέταρτη φορά ο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ επανεξελέγη για μια τέταρτη επταετή θητεία στο αξίωμα αυτό με ποσοστό 95,1% των ψήφων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του συριακού Κοινοβουλίου, έπειτα από τις εκλογές που καταγγέλλονται ως αντιδημοκρατικές από την αντιπολίτευση και τις δυτικές χώρες.

Οι δύο άλλοι υποψήφιοι, ο Αμπντάλα Σαλούμ Αμπντάλα και ο Μαχμούντ Μαρέι έλαβαν αντίστοιχα το 1,5% και το 3,3% των ψήφων.

