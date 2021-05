'Ελενα Παπαρίζου για body shaming: Στεναχωρήθηκα τόσο που …έφαγα ένα μπέργκερ

Life

Την απάντησή της σε όσους σχολίασαν την εμφάνισή της στην Eurovision έδωσε η Έλενα Παπαρίζου, μέσα από το “The 2Night Show”.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” ήταν το βράδυ της Πέμπτης η Έλενα Παπαρίζου.

Ήταν η πρώτη εμφάνισή της μετά την απολαυστική ερμηνεία του “My Number One” στην Eurovision της περασμένης εβδομάδας, όπου εμφανίστηκε για την επέτειο της μεγάλης νίκης της πριν από 16 χρόνια.

Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για το γάμο της, την εμπειρία της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά και για τα σχόλια για τα κιλά της που ακολούθησαν της εμφάνισής της.

«Δεν πειράζει. Να σου πω την αλήθεια; Να σου πω ακριβώς πώς νιώθω; Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ, που εχθές πήγα και έφαγα ένα μπέργκερ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα να ασχολούμαστε με λάθος πράγματα. Θέλω να πω κάτι, άσχετα από αυτό που έχει γίνει, ότι εγώ χαίρομαι που η Ελλάδα με την Στεφανία Λυμπερακάκη και η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού πήγαν καλά. Τώρα, επιστρέφοντας στο άλλο κομμάτι, επειδή βρίσκομαι σε μία φιλοσοφική φάση τον τελευταίο καιρό, έχω την εξής σκέψη: Τι είναι πιο σημαντικό τελικά, να έχεις δίκιο ή να είσαι ευγενικός; Πιστεύω να είσαι ευγενικός. Γιατί αν δεν είσαι ευγενικός, χάνεις και το δίκιο σου».

Όσο για το αν θα συμμετείχε ξανά στην Eurovision, απάντησε πως θα το έκανε, αν είχε το κατάλληλο τραγούδι, ενώ δάκρυσε όταν είδε την εμφάνισή της στα προκριματικά της Σουηδίας το 2014.

«Αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για εμένα. Ήταν μετά την κατάθλιψή μου. Όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι είπα είναι δικό μου. Αυτό ήταν που με έκανε να πάω στα προκριματικά», είπε σχετικά.

Όσο για την κατάθλιψη, η Έλενα Παπαρίζου, περιέγραψε: «Ένιωθα τεράστια μοναξιά παλιά. Δεν μπορούσε να καταλάβει κάποιος ότι όταν κατέβαινα από τη σκηνή και ότι μέχρι να πέσω για ύπνο ουσιαστικά περνούσα μία κατάθλιψη. Κατάφερα τα τελευταία χρόνια να κάνω τη μοναξιά μου μοναχικότητα. Όταν έχασα τον πατέρα μου αναθεώρησα τη ζωή μου. Πήρα αρκετή κατηφόρα στην ψυχολογία μου τότε κι εκεί κατάλαβα πόσο εύθραυστη είμαι και πόσο ψεύτικα είναι όλα γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη».





