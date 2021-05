Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η πρόβλεψη για σήμερα. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Μόνιμη αστάθεια από Δευτέρα.

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αναμένονται και σήμερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί από αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η θερμοκρασία θα κυμανθεί φτάσει έως τους 30-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική μέχρι 30-31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς.

Αύριο, Σάββατο, ο καιρός θα είναι καλός με αίθριο ουρανό και μικρή πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα 6.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 29 βαθμούς, στα κεντρικά τους 30 και στα νησιά τους 28 βαθμούς.

Την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χαλαζοπτώσεις και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τη μέγιστη να φτάνει τους 27 βαθμούς.

Σύμφωνα, τέλος, με την πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού, η αστάθεια στον καιρό θα είναι μόνιμη από τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στα βόρεια μέχρι τους 25-26 βαθμούς.

