Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Tα οφέλη είναι πολλαπλάσια από τους κινδύνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πορεία των εμβολιασμών και τα όσα ακούγονται για τις παρενέργειες από τα εμβόλια.

Για την πορεία των εμβολιασμών αλλά και για τα όσα ακούγονται για το εμβόλιο της AstraZeneca μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", ο Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμώξεων Αθανάσιος Σκουτέλης.

Όπως είπε «από αύριο σχεδόν σε όλες τις ηλιακές ομάδες θα έχουμε την επιλογή των εμβολίων», ενώ υπογράμμισε ότι «η επιλογή γίνεται μετά από σωστή πληροφόρηση όπως έκανε η κ. Θεοδωρίδου».

Παράλληλα, τόνισε ότι «τα οφέλη από την χρήση του εμβολίου της AstraZeneca είναι πολλαπλάσια από τους κινδύνους», ενώ σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να στερήσουμε την επιλογή σε κάποιον που θέλει να εμβολιαστεί»

Ο κ. Σκουτέλης ανέφερε ακόμα ότι «ο εμβολιασμός πάει καλά αλλά μπορεί να πάει και καλύτερα», ενώ ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί το 20% του πληθυσμού».

Υπογράμμισε ακόμα ότι είναι χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στις μεγάλες ηλικίες και κάλεσε τους πολίτες άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν.

Με αφορμή τις αντιδράσεις, μετά από γερμανική μελέτη για το μυστήριο των θρομβώσεων που προκαλούν σπάνια τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, είπε ότι αυτά είναι αστειότητες, καθώς όπως είπε τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι πολύ καινούργια και δεν θα μπορούσε κανείς να μιλήσει εξ αρχής για παρενέργειες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μεγαλείο ψυχής» από τον σύζυγο της 44χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, μετά από επεισόδιο θρόμβωσης που υπέστη λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Ωστόσο, ο κ. Σκουτέλης σημείωσε πως «δεν ξέρουμε αν ευθύνεται το εμβόλιο για την κατάσταση της 44χρονης» .

Ειδήσεις σήμερα:

Ταμείο Ανάκαμψης: Εγκρίθηκε από τους 27 το πρόγραμμα

Κορονοϊός - Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Αποκαλυπτήρια στην Ελλάδα

“Friends”: Ρος και Ρέιτσελ ήταν ερωτευμένοι και εκτός σειράς!