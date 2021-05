Life

“Παπά – ΠΑΟΚ” στο “The 2Night Show”: Έχω κάνει μαζικές εξομολόγησεις ΠΑΟΚτζήδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας Χρήστος Μήτσιος σε μια πολύ ανθρώπινη συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο πατέρας Χρήστος Μήτσιος, ευρύτερα γνωστός και ως «Παπά - ΠΑΟΚ» ήρθε το βράδυ της Πέμπτης, για ακόμη μια φορά, στο «The 2Night Show», σε μια πολύ ανθρώπινη συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.



Μοιράστηκε μαζί του τη χαρά που νιώθει όταν τον πλησιάζουν οι άνθρωποι για να τους ευλογήσει, ενώ αποκάλυψε πως έχει κάνει μαζικές εξομολογήσεις φανατικών ΠΑΟΚΤζήδων.

Ανέφερε, ακόμα, ένα συγκλονιστικό γεγονός με μια κοπέλα από τη Ρωσία που οι συνθήκες την ανάγκασαν να γίνει Ιερόδουλη, η οποία πήγε να εξομολογηθεί και είπε του Ιερέα πως βρήκε την αληθινή αγάπη και το σύζυγό της που ήρθε σαν πελάτης αλλά την έσωσε.

Τέλος, μίλησε για τον ρόλο της εκκλησίας και των κληρικών, αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύει η ανθρωπότητα, και με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, γλυκαίνει τις ψυχές μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Αποκαλυπτήρια στην Ελλάδα

Εμβόλια CoronaVac - Pfizer: Νέα μελέτη για την αποτελεσματικότητα τους

“Friends”: Ρος και Ρέιτσελ ήταν ερωτευμένοι και εκτός σειράς!