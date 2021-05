Κοινωνία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1 για bullying: Δεν στέλνω τον γιο μου στο σχολείο (βίντεο)

Με απελπισία και ανησυχία περιέγραψε την κατάσταση που βιώνει η ίδια και το παιδί της η μητέρα ενός έφηβου.

Το πολυεπίπεδο bullying που δέχεται ο 15χρονος γιος της από συνομήλικούς της περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μία γυναίκα , κάτοικος Νέου Ηρακλείου.

Όπως είπε, η ομάδα περίπου 10 παιδιών έχει κάνει ομάδα στο Instagram, μέσω της οποίας, εκτός του ότι εκφοβίζει, απειλεί ευθέως τον γιο της.

Μάλιστα, όπως είπε, η ομάδα επιτέθηκε στο παιδί της μέσα στην τάξη, τον χτύπησαν, το τράβηξαν βίντεο και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο μέσα στη συνομιλία.





Η μητέρα του παιδιού απευθύνθηκε στην Αστυνομία, που όμως, την απέτρεψε από το να κινήσει νομική διαδικασία, αφού όπως της είπαν «θα πάρει 3-4 χρόνια και το παιδί θα είναι φοιτητής».

Απευθύνθηκε στη συνέχεια στον λυκειάρχη του σχολείου, ο οποίος κάλεσε τα παιδιά που απολογήθηκαν στον 15χρονο και χθες κάλεσε και τους γονείς τους, οι οποίοι επίσης απολογήθηκαν στον 15χρονο και τη μητέρα του.

Μέχρι τότε, όμως, η μητέρα είπε, «δεν τον στέλνω στο σχολείο γιατί του επιτέθηκαν στο προαύλιο όταν έγινε γνωστό το θέμα».

Εξηγώντας γιατί απευθύνθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως «συζητώντας με τον γιο μου, διαπίστωσα ότι, πάρα πολλά παιδιά έχουν δεχθεί εκφοβισμό».

Κατέληξε, μάλιστα, λέγοντα πως λίγες μέρες πριν, άγνωστοι επιτέθηκαν σε ανήλικους κοντά στο ΟΑΚΑ και τους πήραν τα κινητά. Ενώ πριν από δυο μέρες ανήλικοι, μεταξύ των οποίων και 10χρονος, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, επιτέθηκαν με βία σε ανήλικο, στην πλατεία του Ηλεκτρικού στο Ηράκλειο.

