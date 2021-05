Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων από 16 Ιουνίου

Υγεία - Περιβάλλον

Ο καθηγητής του Αριστοτελείου μιλά στο «Καλημέρα Ελλάδα» για την πορεία της πανδημίας, το τέταρτο κύμα και τα απόβλητα των self tests.

«Όλοι οι δείκτες είναι καλύτεροι», ανέφερε για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη και πανελλαδικά ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Βάσει των εκτιμήσεων του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «από τις 16 Ιουνίου και μετά θα δούμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων».

Ερωτηθείς για το τι «βοήθησε» στη μείωση αυτή, απάντησε πως οφείλεται ξεκάθαρα στα self tests, τα οποία όπως ανέφερε «σπάνε την αλυσίδα της διασποράς» και παρατηρώντας ότι, δεν τηρούμε πολύ τα μέτρα, αλλά βοηθά ο καιρός και μετά τη μείωση των κρουσμάτων θα βοηθήσει κι ο εμβολιασμός.

«Θα είχαμε αποφύγει σημαντική επιβάρυνση, αν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα τα μέτρα», εκτίμησε για τα self tests.

Σχετικά με το ενδεχόμενο τέταρτου κύματος κορονοϊού είπε:

«Δεν φοβάμαι 4ο κύμα το καλοκαίρι, αν υπάρξει, θα είναι Νοέμβρη με Δεκέμβρη και για να υπάρξει θα πρέπει να έχουμε κυριαρχία μεταλλάξεων και θα επηρεάσει μικρό αριθμό ανθρώπων», εκτιμώντας ότι, «μπορούμε να το αποφύγουμε και αυτό, δείχνοντας σύνεση στην τήρηση των μέτρων».

Τέλος χαρακτήρισε «πρόβλημα» τα απορρίμματα των self tests, αφού όπως είπε, «αν διαβάσουμε τη συσκευασία λέει ότι είναι νοσοκομειακό απόβλητο».

Απλή λύση ωστόσο, δεν υπάρχει, αφού η μόνη επιλογή είναι να τα βάζουμε σε ειδική σακούλα, την οποία θα πρέπει να πετάξουμε σε κάδους για νοσοκομειακά απόβλητα που διαθέτει ο κάθε Δήμος.

