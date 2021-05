Κοινωνία

Διαρρήξεις σε Παπάγου και Βύρωνα: Οι δράστες άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Δύο διαρρήξεις οικιών σημειώθηκαν, την περασμένη Τετάρτη, 26 Μαΐου, σε οικίες στις περιοχές του Παπάγου και του Βύρωνα, με τους δράστες να αφαιρούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, σύμφωνα με την καταγγελία των ιδιοκτητών στην Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η πρώτη διάρρηξη έγινε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στου Παπάγου, από όπου οι δράστες αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο.



Η δεύτερη σημειώθηκε σε σπίτι στον Βύρωνα, με τους δράστες να κλέβουν χρήματα και κοσμήματα.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

