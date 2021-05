Αθλητικά

Μπακς και Αντετοκούνμπο μια “ανάσα” από τα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Σάρωσε» και πάλι ο Γιάννης το παρκέ και πλέον οι Μπακς θέλουν μία νίκη για την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της Ανατολής.

Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ όμορφο και οργανωμένο μπάσκετ, το Μιλγουόκι κατάφερε να πάρει σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Μαϊάμι με 114-84 και να κάνει το 3-0 στη σειρά του πρώτου γύρου της Ανατολικής περιφέρειας. Πλέον οι Μπακς χρειάζονται μόλις μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της Ανατολής, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Μπρούκλιν και της Βοστώνης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς εξαιρετικός, έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ομάδα του και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους (6/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/7 βολές), 17 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Κρις Μίντλετον με 22 πόντους ενώ καταπληκτικός ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ που είχε 19 πόντους (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές) και 12 ασίστ.

Για το Μαϊάμι, που δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή ομάδα που έφτασε στους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 17 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Μπαμ Αντεμπάγιο.

Στο Λος Άντζελες ο Άντονι Ντέιβις έκανε μεγάλο παιχνίδι και οι Λέικερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Σανς με 109-95 κάνοντας το 2-1 στη σειρά.

Ο Ντέιβις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (11/20 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 12/14 βολές) και 11 ριμπάουντ σε 40 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Λεμπρόν Τζέιμς και Ντένις Σρούντερ με 21 και 20 πόντους αντίστοιχα.

Για το Φοίνιξ, ο Ντι’Αντρε Έιτον είχε 22 πόντους (11/15 δίποντα) και 11 ριμπάουντ ενώ 19 πόντους σημείωσε ο Ντέβιν Μπούκερ.

Τέλος στο Πόρτλαντ, οι Νάγκετς κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 120-115 και έκαναν το 2-1 στη σειρά.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους (8/17 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 8/8 βολές), 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν ο Όστιν Ρίβερς με 21 πόντους και 5/10 τρίποντα.

Για τους Μπλέιζερς ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 37 πόντους (10/15 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ 22 πόντους πρόσθεσε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαγιά 11χρονης στον ΑΝΤ1: Καλύτερα να έθαβαν εμένα

Ρόδος: Τουρίστρια έπεσε από ταράτσα βίλας

Συρία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ επανεξελέγη Πρόεδρος