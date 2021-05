Κοινωνία

Άνδρας αυνανίστηκε πάνω σε κοπέλα σε λεωφορείο

Τι κατήγγειλε η 19χρονη στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Τρόμος για 19χρονη κοπέλα σε λεωφορείο, απο ανώμαλο άνδρα ο οποίος εκμεταλλευόμενος τον συνωστισμό, στο ασφυκτικά γεμάτο όχημα, «κόλλησε» πάνω της, άνοιξε το παντελόνι του, αυνανίστηκε και αφού ολοκλήρωσε την αισχρή πράξη του, εξαφανίστηκε.

Το αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:20 το πρωί της Τετάρτης. Η 19χρονη, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της γραμμής 12, που εκτελεί το δρομολόγιο Λένορμαν στην Ομόνοια. Μαζί της ανεβαίνει και ο μυστηριώδης άνδρας, ο οποίος προφανώς την είχε βάλει στο μάτι απο τη στάση και λίγα λεπτά αργότερα, θα περνούσε στη δεύτερη φάση του διεστραμένου του σχεδίου. Λόγω της ώρας, το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Ο ανώμαλος, πλησιάζει την κοπέλα, «κολλάει» πάνω της, ανοίγει το παντελόνι και αρχίζει να αυνανίζεται. Η κοπέλα κυριεύεται απο τρόμο και τα χάνει. Ο φόβος την κάνει να κρατήσει το στόμα της κλειστό. Ο άνδρας, αφου ολοκληρώνει την αισχρή του πράξη, κουμπώνει το παντελόνι απομακρύνεται, κατεβαίνει στη στάση Παπαθανασίου και εξαφανίζεται.

Η κοπέλα μόλις καταφέρνει να συνέλθει απο το σοκ, μεταβαίνει στο Τμήμα Κολωνού και καταγγέλει όλα όσα φρίκτα βίωσε στο λεωφορείο της γραμμής 12. Σύμφωνα με το protothema.gr, είπε στους αστυνομικούς οτι δεν μπόρεσε να αντιδράσει λόγω φόβου, όμως έδωσε πλήρη περιγραφή του ανώμαλου επιβάτη. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, πρόκειται για άτομο γύρω στα 40, περίπου 1.70, που φορούσε κοντομάνικη μπλούζα ροζ και πορτοκαλί με γκρι γράμματα. Οι αστυνομικοί με οδηγό την κατάθεση της κοπέλας προσπαθούν να εντοπίσουν τον ανώμαλο επιβάτη.

