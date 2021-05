Πολιτική

Ψηφιακό πιστοποιητικό – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα το ενεργοποιεί πριν την 1η Ιουλίου

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Τι δήλωσαν Μαργαρίτης Σχοινάς και Σαρλ Μισέλ.



"Ο κορονοϊός λειτούργησε ως επιταχυντής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το ψηφιακό πιστοποιητικό λειτουργεί ως μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των ταξιδιών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τη χώρα μας, εν μέσω τουριστικής περιόδου". Αυτό επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού EU Digital Covid Certificate από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά.

"Ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και ενθαρρύνουμε και τις υπόλοιπες χώρες να κάνουν το ίδιο για να αποφύγουμε την περιπλοκότητα των διμερών συνεννοήσεων. Επιμένω πως πρόθεση μας δεν είναι να διχάσουμε, αλλά το ψηφιακό πιστοποιητικό θα συμβάλει καθοριστικά στη διευκόλυνση των ταξιδιών, ιδίως το καλοκαίρι, που είναι τουριστική περίοδος", επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχοινάς: Η ελληνική πλατφόρμα, από τις πρώτες λειτουργικά έτοιμες

"Η ελληνική πλατφόρμα για το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι μία από τις πρώτες που είναι λειτουργικά έτοιμες, στο φόντο της πρωτοβουλίας του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις αρχές Ιανουαρίου, όπως και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν από τα πρώτα, που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά στην Ελλάδα" σημείωσε, από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σαρλ Μισέλ: Να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών

"Είμαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ, συγχαρητήρια για την εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού, πρόκειται για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό επίτευγμα, καθώς είναι κρίσιμο να καταδείξουμε πως μπορούμε να εγγυηθούμε την αποκατάσταση της απρόσκοπτης μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών μετά την πανδημία του κορονοϊού". Αυτό επισήμανε,από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κατά την παρουσίαση του ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού EU Digital Covid Certificate από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

