Λαμία: Θήκη δοντιού αφαιρέθηκε από πνεύμονα

Η ζωή ασθενούς κινδύνεψε να χαθεί από το «ξένο σώμα» που τελικά ήταν η θήκη του δοντιού του.

Θήκη από δόντι που είχε σφηνωθεί στον πνεύμονα ενός ασθενή κατά τη διασωλήνωση αφαίρεσαν γιατροί του νοσοκομείου Λαμίας με τη χρήση εύκαμπτου βρογχοσκοπίου και ειδικής λαβίδας. Ο ασθενής, ένας 50χρονος αλκοολικός και καπνιστής, είχε υποστεί ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και λόγω πτώσης του επιπέδου συνείδησης είχε διασωληνωθεί στο Καρπενήσι από όπου και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας και αντιμετωπίστηκε στη ΜΕΘ και στο Βρογχολογικό Εργαστήριο της Πνευμονολογικής Κλινικής μέχρι να βελτιωθεί η κατάστασή του και να πάρει εξιτήριο.

Το περιστατικό αυτό θα παρουσιαστεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος από τους Α.Πατσούρα και Ε. Μάνου του Βρογχολογικού Εργαστηρίου και Χρ.Γεωργιάδη και Φ. Τσιμπούκα από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας, με τίτλο «Ενδοβρογχική αφαίρεση οδοντικής θήκης από τον ΔΕ κάτω λοβαίο βρόγχο σε ασθενή με πνευμονία και σηπτική καταπληξία».

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επεμβατικός-πνευμονολόγος Εμμανουήλ Μάνος το περιστατικό αυτό αντιμετωπίστηκε το καλοκαίρι του 2020 , όταν ο ασθενής διακομίστηκε διασωληνωμένος από το Καρπενήσι στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη ΜΕΘ παρουσίασε πνευμονία και εικόνα σηπτικής καταπληξίας και σε ακτινογραφία θώρακα φάνηκε ότι υπάρχει εισρόφηση ξένου σώματος που έμοιαζε με δόντι αλλά όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια ήταν θήκη από δόντι που σφηνώθηκε στον δεξιό κάτω λοβαίο βρόγχο ως επιπλοκή της διασωλήνωσης. Στη συνέχεια ο ασθενής υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο μέσω τραχειοστομίας και με τη χρήση Rat's teeth λαβίδας, αφαιρέθηκε η οδοντική θήκη η οποία απέφρασε την είσοδο του δεξιού κάτω λοβαίου βρόγχου και βρέθηκαν άφθονες πυώδεις εκκρίσεις και κοκκιώδης ιστός. Σε καλλιέργειες που έγιναν στη συνέχεια ο ασθενής βρέθηκε θετικός σε ακινετοβακτήριο, κλεμπσιέλλα και ψευδομονάδα .

Στην παρουσίαση που θα γίνει αύριο στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι : «Η ύπαρξη ξένου σώματος ενδοβρογχικά δεν αποτελεί συχνή αιτία βρογχοσκόπησης. Παράγοντες κινδύνου για εισρόφηση αποτελούν το γήρας, ηρεμιστικά φάρμακα, αλκοολισμός, τραύμα με απώλεια συνείδησης, νευρολογικά ελλείμματα και ιατρογενείς πράξεις. Στις ιατρογενείς αιτίες, οι οδόντες αποτελούν το πιο συχνό αίτιο. Στην περίπτωσή μας, η εισρόφηση του ξένου σώματος έγινε πιο πιθανά, κατά τη διασωλήνωση ή τους ιατρικούς χειρισμούς στη νοσηλεία του. Η πιο συχνή θέση ενσφήνωσης αποτελεί ο δεξιός κάτω λοβός. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν παραγωγικό βήχα, δύσπνοια ή παρατεινόμενο εμπύρετο. Η ακτινογραφία θώρακα αναδεικνύει το ξένο σώμα, εφόσον είναι μεταλλικό, ή θα αναδειχθεί πύκνωση, ατελεκτασία ή φυσιολογική ακτινογραφία. Η αφαίρεση πραγματοποιείται συνήθως βρογχοσκοπικά, κυρίως με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο»

Η παρουσίαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «Η διάγνωση και θεραπεία της ενσφήνωσης ξένου σώματος σε βρόγχο διασωληνωμένου ασθενή απαιτεί ισχυρή κλινική υποψία, εγρήγορση και συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων. Ακόμη και ιατρογενή αίτια ‘'δικαιολογούνται'' από την ένδεια σε ιατρικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η έγκαιρη παρέμβαση διαφυλάττει, πρώτα την ασφάλεια του ασθενή αλλά και επιπλέον την αποφυγή οιασδήποτε ευθύνης ‘'εξουθενωμένων'' συναδέλφων από την υπερεργασία και την εγκατάλειψη εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας».

